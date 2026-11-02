Дэйв Батиста показал, как он преобразился ради роли Кратоса в сериале God of War

Ради перевоплощения в главного героя культовой игровой франшизы Батиста активно тренируется и уже набрал 9 кг мышечной массы.

Американский актер Дэйв Батиста продолжает подготовку к роли Кратоса в грядущем сериале God of War от Amazon. Ради перевоплощения в главного героя культовой игровой франшизы бывшая звезда WWE активно тренируется и уже набрала 20 фунтов (около 9 кг) мышечной массы.

В опубликованной истории в Instagram Батиста сообщил, что прибавил 20 фунтов и теперь весит примерно 113 кг. Актер также показал свою физическую форму, продемонстрировав результаты тренировок в футболке с логотипом God of War.

В августе Батиста заменил Райана Херста, который выбыл из проекта из-за травмы. В сентябре "новый Кратос" опубликовал видео с тренировок и рассказал, что занимается силовыми тренировками уже третью неделю и рассчитывает потратить еще два месяца на достижение необходимой физической формы.

Видео дня

Во время карьеры в WWE Батиста весил около 290 фунтов (132 кг), но в последние годы намеренно сбросил массу, чтобы расширить свой актерский диапазон и избавиться от образа "громилы" в Голливуде. После объявления о его участии в сериале God of War некоторые поклонники сомневались, что актер подойдет на роль мускулистого спартанца.

Дэйв Батиста показал, как он преобразился ради роли Кратоса:

Сюжет God of War основан на двух последних играх серии. В центре истории – Кратос, бывший бог войны, который пытается построить новую жизнь вместе со своим сыном Атреем. Вместе герои отправляются в путешествие, чтобы развеять прах Фэй – жены Кратоса и матери Атрея.

Шоураннером и сценаристом адаптации God of War будет Рональд Д. Мур – создатель сериалов "Звездный крейсер ‘’Галактика’’", "Чужестранка" и "Ради всего человечества". Первые две серии поставит Фред Туа, который работал над "Пацанами" и "Фоллаутом". Проект уже получил заказ на два сезона, но официальная дата премьеры пока не объявлена.

В актерский состав также вошли Мэнди Патинкин в роли Одина, Эд Скрейн в роли Бальдра, Макс Паркер в роли Хеймдалля, Оулавюр Дарри Оулафссон в роли Тора, Тереза Палмер в роли Сиф, Аластер Дункан в роли Мимира, Джефф Гулка в роли Синдри и Дэнни Вудберн в роли Брока.

К слову, уже 16 февраля 2027 года выйдет совершенно новая игра по God of War с ползаголовком Laufey. Впервые в основной серии главным героем станет не Кратос, а его жена Фэй. Также в разработке находится следующая полноценная игра, посвященная Кратосу. Помимо новых проектов, Santa Monica запустила в производство ремейк оригинальной греческой трилогии (God of War 1, 2 и 3).

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