На место стычек в Петропавловской Борщаговке прибыл командующий Нацгвардией (видео)

Пивненко отметил, что лично прибыл на место, чтобы провести расследование.

На место инцидента в Петропавловской Борщаговке прибыл командующий Национальной гвардией Украины генерал-майор Александр Пивненко. Как сообщает корреспондент УНИАН, он заявил, что четверо военнослужащих, нуждавшихся в медицинской помощи, уже доставлены в больницу.

"Мы знаем, что военнослужащие – это наше всё, они защищают нашу страну. Плохое отношение к ним – это невозможно. Четырех военнослужащих, нуждающихся в медицинской помощи, мы отправили. Это военнослужащие, которые были захвачены после вооруженного столкновения и возвращены в подразделения. Остальные военнослужащие – это военнослужащие Национальной гвардии", – сказал он.

Пивненко отметил, что лично прибыл на место столкновения, чтобы провести расследование.

Видео дня

Присутствующие в ответ спрашивают, почему у них синяки под глазами и следы побоев, и обвиняют людей на территории здания в пытках. И требуют освободить всех.

"Российская агрессия не дает права пытать людей. Кто вам дал право пытать людей?" – спросил один из присутствующих.

Также присутствующие призывают выпустить людей. Они заявляют, что хотят услышать их позицию по поводу сложившейся ситуации.

Пивненко отметил, что готов вывести одного человека, чтобы его выслушали.

Инцидент в Петропавловской Борщаговке

Как сообщал УНИАН, в селе Петропавловская Борщаговка, расположенном недалеко от Киева, распространилась информация о якобы насильственном удержании людей в доме, возле которого могли произойти столкновения. В частности, отмечалось, что в частном доме на улице Солнечная, 7, якобы против воли удерживают около 40 человек.

Очевидцы сообщили о присутствии полиции и скорой помощи, а также о прямых эфирах с места событий.

Впоследствии Отдел по связям с общественностью полиции Киевской области сообщил, что в полицию Киевской области поступил вызов от сотрудников частной службы скорой медицинской помощи о препятствовании им в доступе к гражданину. В ответ на вызов полицейские прибыли на место и установили, что происшествие происходит возле частного дома, где находятся военнослужащие одного из подразделений Национальной гвардии Украины. Также возле места происшествия собрались местные жители.

Там отметили, что информация о якобы незаконном удержании людей и гибели гражданина не соответствует действительности.

Впоследствии четырёх тяжелобольных людей вывели из дома в Петропавловской Борщаговке в больницу. По словам медика, вышедшей из здания, внутри находятся около 25 человек.

Вас также могут заинтересовать новости: