Жители Врадиевки начали акцию протеста в Киеве (видео)

09:23, 18 июля 2013
Политика
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Жители городка Врадиевка Николаевской области, которые пешком пришли в Киев, начали акцию протеста в столице.

Об этом сообщает Радио Свобода.

Совместно с активистами партии УДАР они начали шествие к Министерству внутренних дел. Под центральным офисом этого ведомства они будут требовать увольнения министра Виталия Захарченко.

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Впоследствии планируется бессрочная акция на Майдане Независимости.

Как сообщал УНИАН, жители Врадиевки Николаевской области 7 июля отправились пешим ходом в Киев, где намерены требовать освобождения Виталия Захарченко от должности министра внутренних дел Украины и переаттестации общественными комиссиями всех работников милиции. Участники пешего хода планируют 18 июля в Киеве на Майдане Незалежности начать бессрочную акцию протеста. Свою акцию жители Врадиевки начали после событий в их поселке, где милиционеры избили и изнасиловали местную жительницу. В частности, 27 июня 29-летнюю жительницу Врадиевки нашли на улице без одежды с признаками насилия. По словам потерпевшей, три человека, в том числе двое работников милиции, вывезли ее в лесополосу в 6 километрах от Врадиевки, жестоко избили и изнасиловали. Врачи диагностировали у потерпевшей открытый перелом черепа в нескольких местах, множественные рваные раны лица, пять глубоких резаных ран головы, множественные ушибы и ссадины. 28 июня по подозрению в совершении изнасилования, разбойного нападения и причинении тяжких телесных повреждений были задержаны лейтенант милиции Дмитрий Полищук и егерь Сергей Рябиненко. После двухдневных массовых акций протеста граждан во Врадиевке прокуратура Николаевской области задержала капитана Врадиевского райотдела милиции Евгения Дрыжака, от которого также пострадала женщина.

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