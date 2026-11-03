Независимо от результатов выборов в США Украина лишится ключевых союзников в Конгрессе, – Politico

Последствием таких изменений может стать сокращение числа законодательных инициатив, оказывающих реальное влияние.

Уже 3 ноября в Соединенных Штатах Америки состоятся промежуточные выборы в Конгресс. Независимо от их результатов, уйдут многие республиканцы, поддерживающие Украину, пишет Politico.

Издание отмечает, что даже если демократы придут к власти с намерением сделать больше для Украины, им может быть сложнее добиться принятия определенных законопроектов. Все – из-за Дональда Трампа.

Известно, что из политики уходят бывший лидер большинства в Сенате Митч Макконнелл, сенаторы Том Тиллис, Билл Кассиди, Джон Корнин, а также члены Палаты представителей Дон Бэкон и Майкл Макколл.

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"Мы теряем титанов среди сторонников Украины в Конгрессе", – заявил президент Украинского конгресс-комитета Америки Майкл Савкив.

В то же время неназванный помощник одного из республиканцев в Палате представителей заявил, что следствием таких изменений может стать сокращение количества законодательных инициатив, имеющих реальное влияние.

"Я опасаюсь, что не удастся сформировать коалицию сенаторов, которые будут работать над законопроектами, получившими поддержку этой администрации, – а также за кулисами добиваться, чтобы администрация их поддержала", – подчеркнул он.

В материале говорится, что еще в прошлом месяце ведущие члены комитетов по национальной безопасности Палаты представителей США от Демократической партии пообещали, что будут инициировать законодательство для обеспечения безопасности Украины.

В то же время республиканцы рискуют потерять часть своего влияния, если демократы получат контроль над одной или обеими палатами Конгресса по итогам выборов. Но, несмотря на это, представители Республиканской партии и в дальнейшем будут играть важную роль как потенциальный канал связи с президентом и часть большинства, способного преодолеть вето.

Кто заменит сторонников Украины в Конгрессе

Автор отмечает, что республиканцы, баллотирующиеся на смену опытным деятелям партии, проявляют меньше сочувствия к Украине. Так, республиканец Энди Барр, который борется за место Макконнелла, голосовал против "Закона о поддержке Украины". Кроме того, возможный преемник Макколла Крис Гобер ранее был главным юрисконсультом комитета, основанного Илоном Маском, известным своей критикой в адрес Украины.

Однако у республиканцев, поддерживающих Украину, ещё есть возможность усложнить жизнь Трампу. Дон Бейкон заявил POLITICO на прошлой неделе следующее:

"Трамп даже не может воспринимать Россию как нашего противника… Зачем мне финансировать его программу?"

Выборы в США: чего ожидать

Ранее Politico писало, что в случае поражения республиканцев на промежуточных выборах в Конгресс президент США Дональд Трамп может вывести из Европы еще тысячи военнослужащих или сократить финансирование НАТО. Утверждалось, что Трамп также может ограничить программу закупок вооружения для Украины (PURL).

В то же время Reuters сообщало, что после выборов в Конгресс США могут возобновить поставки военной помощи Украине. Внешняя политика Вашингтона может существенно измениться в случае победы Демократической партии.

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