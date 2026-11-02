Украина укрепляет армию НРК, но зима станет серьёзным испытанием, – Business Insider

С начала 2026 года были заключены контракты на поставку более 20 тысяч НРК.

Украина стремительно увеличивает количество наземных роботизированных комплексов, которые помогают выполнять задачи на фронте без непосредственного участия военных. Однако с наступлением осени и зимы эти системы столкнутся с новыми испытаниями – грязью, снегом, льдом и низкими температурами. Об этом сообщает Business Insider.

По данным Министерства обороны Украины, с начала 2026 года были заключены контракты на поставку более 20 тысяч наземных роботизированных комплексов. Это почти вдвое больше, чем за весь 2025 год.

Александр Ябчанка, руководитель отдела роботизированных систем украинского батальона "Волки Да Винчи", рассказал, что в течение 2026 года многие подразделения начали использовать беспилотные транспортные средства.

Видео дня

Роботы используются для выполнения различных задач: перевозки грузов, разведки, поддержки боевых подразделений и эвакуации раненых. Их главное назначение – снизить риски для военнослужащих в опасных районах.

В то же время зимние условия могут существенно затруднить работу техники. Грязь, снег и гололед способны ограничивать движение колесных и гусеничных платформ, ухудшать сцепление с поверхностью и снижать проходимость. Украинские операторы дронов рассказали, как низкие температуры разряжают аккумуляторы, а туман, лёд и конденсат могут мешать работе камер, роторов и другого оборудования. Сильный ветер и короткие дни также представляют проблему. Исчезновение листьев на деревьях также делает роботов более заметными, увеличивая риск их обнаружения и уничтожения.

"Теперь, когда наступила осень, мы сможем оценить, насколько они эволюционировали по сравнению с прошлой осенью. В конце концов, работать летом на суше – это одно, а осенью, когда земля превращается в грязь, а передвижение становится значительно сложнее, – это совсем другое", – сказал Ябчанка.

В издании отметили, что за последний год роботы уже претерпели ряд усовершенствований. Производители объявили об увеличенном радиусе действия, более крупных колесах и прочных гусеницах, усиленных конструкциях, новом вооружении и большей автономности. Подразделения ожидают, что роботы будут особенно полезны зимой, поскольку суровые условия делают перевозку грузов и эвакуацию раненых ещё более опасными для солдат.

Усовершенствование украинских НРК

Как сообщал УНИАН, украинские военные устанавливают на наземные роботизированные комплексы гранатометы, чтобы атаковать российские позиции, не подвергая опасности своих бойцов. Это позволяет приблизить огневую мощь к противнику без непосредственного участия пехоты.

Военные всё чаще ведут бои небольшими группами, занимая рассредоточенные оборонительные позиции вместо сплошных окопных линий с большим количеством бойцов. В то же время расширение так называемой "кольцевой зоны" – участка боевых действий, насыщенного беспилотниками, – затрудняет приближение военных к передовым позициям. Хотя пехота по-прежнему играет крайне важную роль, дроны и роботы помогают преодолевать эти трудности и берут на себя всё больше задач – от логистики и эвакуации раненых до штурмовых операций.

Производители оборонной продукции рассказали изданию, что гранатометы всё чаще устанавливают на беспилотные наземные роботизированные комплексы (НРК). Это позволяет военным поражать российские позиции с более безопасного расстояния.

Вас также могут заинтересовать новости: