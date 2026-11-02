Украинские ТЦ потеряли почти 10 рабочих дней в октябре из-за тревог, - исследование

Доля времени, в течение которого звучали воздушные тревоги во время работы торговых центров, побила рекорд.

В октябре 2026 года украинские торговые центры в среднем потеряли 9,8 рабочих дней из-за воздушных тревог. В целом с начала полномасштабного вторжения вынужденный простой торговых центров из-за воздушных тревог составил более 186 рабочих дней, сообщает Украинский совет торговых центров.

По результатам исследования, доля продолжительности воздушных тревог в течение рабочего времени торговых центров побила рекорд. В октябре 2026 года этот показатель достиг 32,5%, что на 1,7% выше, чем в сентябре. При этом в октябре прошлого года доля продолжительности воздушных тревог в течение рабочего времени ТЦ составляла 12,2%.

Отмечается, что 36,7% времени тревог в октябре приходилось на тревоги красного уровня, в то время как доля "красных" тревог месяцем ранее составляла 39,1%.

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За месяц выросли все отслеживаемые показатели: количество тревог, количество тревог в рабочее время ТЦ, а также продолжительность тревог и их продолжительность в рабочее время ТЦ.

"Больше всего ситуация с безопасностью ухудшилась в Днепропетровской области, а также в западных и центральных областях (Хмельницкая, Ровенская, Волынская, Винницкая, Житомирская). Заметные улучшения зафиксированы в Черкасской, Полтавской, Одесской и Херсонской областях, а также в Киеве", – говорится в исследовании.

При этом западные области (Львовская, Ивано-Франковская, Черновицкая) остаются наименее затронутыми: менее 3% рабочего времени ТЦ приходится на воздушные тревоги.

По итогам августа пятерка регионов, в которых чаще всего звучали воздушные тревоги в промежутке времени 10:00–21:00, выглядит следующим образом: Донецкая обл. (96,5 %), Запорожская обл. (85 %), Сумская обл. (76,4 %), Черниговская обл. (76,4 %), Харьковская обл. (62,2 %).

Российские атаки по ТЦ – главные новости

Напомним, что в конце лета враг начал активно наносить удары по торговым центрам Украины. Тогда сообщалось, что в результате российских авиаударов по гражданским объектам были разрушены торговые центры и склады по распределению продуктов питания по всей Украине. В результате тогда возникла угроза дефицита продовольствия и роста цен, ведь супермаркеты в Киеве и других городах едва успевали пополнять свои полки.

В сентябре сообщалось, что торгово-развлекательные центры столицы обновили правила работы во время "желтого" и "красного" уровней тревоги. Таким образом, некоторые из них продолжают работать в случае угрозы со стороны дронов.

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