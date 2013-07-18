СМИ: Регионалы хотят провести перевыборы перед Новым годом

Как сообщает КоммерсантЪ-Украина, и власть, и оппозиция в данном вопросе ориентируются на ноябрьский саммит Украина-ЕС в Вильнюсе.

По мнению представителей Партии регионов, перевыборы должны состояться 22 декабря, что позволит избежать "провокаций оппозиции" накануне саммита.

"Мы (Партия регионов.—ред.) хотели провести выборы в августе, но в оппозиции с этим не согласились. Они добивались переноса выборов на осень, чтобы накануне саммита Украина—ЕС с помощью провокаций сорвать подписание соглашения об ассоциации с Евросоюзом, а затем обвинить власть в неудаче. Мы им сказали: никаких выборов до саммита не будет, они состоятся в конце декабря",— сообщил первый заместитель председателя фракции Партии регионов Михаил Чечетов.

По теме: КИУ: перевыборы в проблемных округах будут непростыми

В оппозиции же не согласны с этой датой и заявляют, что, отсрочив подсчет голосов до новогодних праздников, власти планируют избежать огласки "готовящихся фальсификаций".

"Власть хочет проводить выборы после саммита Украина—ЕС, когда внимание стран—членов Европейского союза к избирательному процессу будет не таким пристальным, как осенью, что даст возможность фальсифицировать результаты выборов",— заявил член парламентского комитета по вопросам государственного строительства и местного самоуправления Владимир Бондаренко ("Батькивщина").

По его словам, в оппозиции настаивают на том, чтобы назначить дату выборов уже в начале сентября, сразу после открытия очередной парламентской сессии и с учетом 60-дневной избирательной кампании провести их в первых числах ноября.

По мнению экспертов, проведение выборов 22 декабря не будет способствовать высокой явке избирателей.

"Так традиционно бывает в предпраздничный период, кроме того, подсчет голосов придется на январь, так что обжалование результатов будет происходить при менее пристальном внимании граждан. Хотя эта дата не критична, лучше провести выборы 22 декабря, чем никогда",— заявил глава Комитета избирателей Украины Александр Черненко.

В Центризбиркоме же вчера заявили, что готовы провести выборы в проблемных округах после принятия Верховной радой закона, который позволит комиссии объявить начало избирательной кампании. "Главное — не дата выборов, а поиск компромиссов, после которых результаты голосования будут легитимными",— сказал заместитель председателя ЦИК Андрей Магера.