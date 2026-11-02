Графики отключений света: когда не будет электричества 3 ноября

Украинцев призвали экономно расходовать электроэнергию.

Во вторник, 3 ноября, в некоторых областях Украины будут вынужденно применяться меры по ограничению потребления электроэнергии, сообщает пресс-служба "Укрэнерго".

Время действия ограничений:

- 00:00 – 23:59 – графики ограничения мощности для промышленности;

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- 00:00 – 23:59 – графики почасовых отключений для всех категорий потребителей (объемом от 0,5 до 4 очередей).

В "Укрэнерго" в очередной раз подчеркнули, что причиной введения ограничений являются последствия массированных российских атак на энергообъекты.

Энергетики акцентировали, что вследствие российских обстрелов ситуация в энергосистеме может меняться. Там также призвали следить за сообщениями и графиками отключений на официальных страницах операторов систем распределения (облэнерго) в вашем регионе.

Кроме того, украинцев призвали экономно потреблять электроэнергию, когда она подается по графику.

Ситуация в энергосистеме Украины – последние новости

Как писал УНИАН, директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко рассказал, что в результате ударов российских оккупантов наибольшие перебои с электроэнергией фиксируются в столичном регионе и Днепре. Под угрозой длительных отключений также находятся Одесса, Харьков и прифронтовые регионы.

2 ноября сообщалось, что после российского удара в январе 2026 года киевские ТЭЦ так и не начали производить электроэнергию. Для их восстановления требуется гораздо больше времени.

30 октября враг атаковал распределительные подстанции на территории одной из столичных ТЭЦ. Энергетический эксперт Геннадий Рябцев тогда отметил, что восстановление объекта и жесткие графики продлятся примерно до середины недели.

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