Страны ЕС нарастили выдачу виз россиянам: их уже больше, чем до войны

Особенно охотно принимают представителей страны-агрессора Италия, Франция и Испания.

В 2025 году страны Шенгенской зоны выдали гражданам РФ 630 605 краткосрочных виз. Это на 14,1% больше, чем годом ранее, и это уже второй подряд годовой рост. Об этом говорится в официальной статистике Европейской комиссии.

Всего россияне подали 679 425 заявок на получение шенгенских виз, получив лишь 6,38% отказов. Для сравнения: в целом страны Шенгенской зоны отказывают соискателям виз в 14,6% случаев. То есть россиянам отказывают вдвое реже, чем в среднем всем иностранцам.

Статистика свидетельствует, что, несмотря на полномасштабную войну против Украины, количество выданных россиянам разрешений на въезд в Шенгенскую зону уже превысило уровень "довоенного" 2021 года. Однако следует признать, что 630 тысяч виз, выданных россиянам в прошлом году, – это всё равно значительно меньше, чем было выдано в довоенном и допандемийном 2019 году – 4,055 миллиона.

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Больше всего виз россиянам в прошлом году выдала Италия – 163 908, или 26 % от общего количества. Почти столько же пришлось на Францию – 156 814 (24,9 %). Испания выдала 124 073 визы, а Греция – 59 054. В сумме на эти четыре государства пришлось почти 80% всех разрешений.

В то же время Финляндия, которая до пандемии была одним из главных направлений для российских туристов, в 2025 году получила лишь 4148 заявок против 786 425 в 2019-м. Аналогичным образом резко сократилось количество обращений в консульства Эстонии, Латвии и Литвы. В целом поток заявок в эти четыре страны упал на 99,1%.

При этом общего запрета на выдачу шенгенских виз гражданам РФ Евросоюз так и не ввёл. Зато ограничения постепенно ужесточались: в частности, было приостановлено соглашение об упрощённом визовом режиме, увеличен консульский сбор и введены более строгие проверки. В ноябре 2025 года Еврокомиссия также ограничила выдачу многократных виз россиянам.

Санкции против РФ

Как писал УНИАН, государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что решение президента Дональда Трампа частично снять санкции с России и разрешить возобновление экспорта дизельного топлива было "мудрым". Рубио подчеркнул, что дополнительные поставки могут способствовать снижению высоких мировых цен на дизельное топливо и положительно повлиять на глобальную экономику.

Между тем глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что из-за продолжения российской агрессии Евросоюз готовит новый пакет санкций и не будет снимать действующие ограничения до окончания войны.

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