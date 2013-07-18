Российские пограничники протаранили украинский баркас в Азовском море: два рыбака погибли

Один из членов экипажа спасен, поиск еще двух человек, находившихся на баркасе, продолжаются, сообщили УНИАН в Государственной пограничной службе Украины.

Как говорится в сообщении, столкновение произошло вчера, 17 июля, около 18.00 в Азовском море в районе российского поселка Воронцовка.

«По информации, поступившей из дежурного центра мониторинга рыбопромышленных судов, в районе косы Должанская во время преследования и маневрирования произошло столкновение пограничного катера Российской Федерации с украинским маломерным судном. В результате инцидента рыболовное судно перевернулось. По предварительной информации, один из членов экипажа спасен. Сегодня около 5.30 утра в ходе поисково-спасательных мероприятий были найдены тела 2 утонувших рыбаков, поиск еще 2 лиц, находившихся на баркасе, продолжаются», - идет речь в сообщении.

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Спасенный мужчина является гражданином Украины 1964 года рождения, который проживает в селе Безымянное Новоазовского района Донецкой области.

К поиску рыбаков, кроме пограничного катера, дополнительно были задействованы 2 катера МЧС России.

Также Государственная пограничная служба Украины информирует, что российской стороне предложено провести специальную встречу в районе происшествия для выяснения всех обстоятельств инцидента, и в дальнейшем провести общее расследование ситуации, во время которой затонул украинский баркас с рыбаками.