Регионалы отказываются брать бюллетени

Фракция Партии регионов не будет принимать участия в голосовании за избрание председателя Верховной Рады.

Об этом сегодня в интервью журналистам сообщил народный депутат, член фракции Партии регионов Василий ХАРА.

Он отметил, что сегодня состоялось заседание фракции, на котором было принято решение не брать бюллетени при избрании спикера. По словам В.ХАРЫ, это обусловлено тем, что Партия регионов «не может работать на другой формат коалиции».

Кроме того, В.ХАРА сообщил, что сегодня утром кандидат на должность председателя ВР от БЮТ и НУ-НС Арсений ЯЦЕНЮК встретился с фракцией Партии регионов. При этом, отметил В.ХАРА, много вопросов депутатов остались без ответа со стороны А.ЯЦЕНЮКА. «А.ЯЦЕНЮК вел себя как настоящий дипломат», - сказал В.ХАРА.