Волынский облсовет осудил резолюцию польского Сейма

Как передает корреспондент УНИАН, за соответствующее обращение в ходе сегодняшнего заседания 20-й сессии проголосовали 64 депутата из 65 присутствующих в зале. Всего в областном совете 80 избранников.

Обращение адресовано центральным органам власти, МИД Украины и польскому консульству. В частности в документе говорится: «Мы, депутаты Волынского областного совета, осуждаем принятую Сенатом и Сеймом Республики Польша антиукраинскую, резолюцию шовинизма по поводу событий 1943 года на Волыни. Назвав действия украинцев, которые вели борьбу на своей этнической территории за собственную независимость против разнообразных оккупантов «этническими чистками с признаками геноцида», поляки поставили под сомнение основополагающее право каждого народа на самоопределение и сопротивление против агрессоров».

Также в обращении депутаты выразили мнение, что «формулировки, употребленные польской стороной в официальном документе, извращенные, односторонние, антиукраинские и сознательно искажают тогдашнюю действительность».

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«В заявлении Сената нет никакого ответа на то, почему польские военные формирования «воевали» за свою родину на территориях, которые никогда не были польскими. Заявление не вспоминает об украинцах, павших от рук польских военных организаций во время противостояния 1940-х годов. Не содержится в нем и осуждение депортации украинцев в рамках операции «Висла» ради искусственного изменения этнического состава определенных территорий, которая была организована официальной властью Польши», - говорится в обращении.

«Важно понять, что нет одинакового взгляда на общую трагическую историю Украины и Польши. И нужно иметь человеческое величие и политическую дальновидность, чтобы переступить через историческую и личную несправедливость, и, вместо мести, прийти к прощению и примирению», - подчеркивается в документе.

Как сообщал УНИАН, 12 июля, Сейм Польши большинством голосов принял заявление к 70-й годовщине Волынской трагедии, в которой назвал те события "этнической чисткой с признаками геноцида".

В то же время большинство депутатов отказались поддержать поправку о признании Волынской трагедии "геноцидом" и установить 11 июля Днем памяти мученичества кресовян.