Сейм Польши проголосовал за «мягкую» формулировку по Волынской трагедии

Как передает корреспондент УНИАН из Варшавы, за это решение проголосовали 263 депутата при 231 необходимом голосе.

В голосовании принимали участие более 440 депутатов, «против» проголосовали 33, а воздержались 146 депутатов.

Накануне голосования представители крупнейшей оппозиционной партии в Польше "Закон и справедливость" (PIS) заявили о том, что не могут поддержать заявление в таком виде.

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"На июль 2013 года приходится 70-я годовщина апогея преступления, которое на Восточных Кресах Второй Жечпосполитой совершила Организация Украинских националистов и отделы Украинской повстанческой армии. Организованный и массовый масштаб Волынского преступления придает ему характер этнической чистки с признаками геноцида", - отмечено в документе.

В заявлении упоминается, что жертвами тех событий на Волыни и Восточной Галичине с 1942 по 1947 год стали около 100 тысяч польских граждан.

В принятом документе отмечено, что конфликт между украинцами и поляками возник в сложные времена Второй мировой войны, в которой столкнулись "два тоталитаризма"

"Действия немецких и советских оккупантов создавали благоприятные условия для ненависти на национальной и религиозной почве", - написано в заявлении.

Депутаты в заявлении отдали дань уважения полякам, которые "жестоко были убиты украинскими националистами", и боровшимся с ними польским подразделениям.

Депутаты в своем заявлении также поблагодарили украинцев, которые спасали поляков во время тех событий и помогали упорядочить места их захоронения в Украине.

Сейм Польши также выражает уважение и признание частным лицам и организациям, которые «несколько десятков лет постоянно боролись за право на правду о Волынском преступлении. Также благодарим тех украинцев, которые сегодня помогают в документировании преступления и чествовании памяти жертв", - говорится в заявлении.

Как сообщал УНИАН, ранее сегодня Сейм Польши отказался поддержать поправку, инициированную большинством оппозиционных партий, о том, чтобы Волынскую трагедию назвать "геноцидом", а также установить 11 июля Днем памяти жертв Волынской трагедии и мученичества кресовян.

20 июня высшая палата польского парламента, Сенат, большинством голосов приняла заявление к 70-й годовщине Волынской трагедии, в котором те события также были названы "этнической чисткой с признаками геноцида".

Справка УНИАН. Украинцы и польские историки по-разному оценивают причины и количество жертв Волынской трагедии, которая стала наиболее кровавым украинско-польским конфликтом в истории двух народов.

Украинские историки, в частности, считают преувеличенными данные польских коллег о 100 тысячах польских жертв, отмечая, что, на самом деле, этот конфликт мог унести жизнь, максимум, 30 тысяч поляков. Кроме этого, они обращают внимание на то, что украинцы тоже погибали от рук поляков, и доказан исторически факт, что жестокие убийства польских граждан совершали работники советского НКВД под видом ОУН-УПА.