СМИ: Напавший на Коморовского оказался запорожским «антифашистом»

О причастности хулигана к «Славянская гвардия» подтвердили в самой организации.

«Действительно, Иван Ш. является одним из постоянных участников спортивных мероприятий, проводимых «Славянской Гвардией», - заявили "антифашисты" изданию 061.ua.

При этом в организации твердят, что акция ее члена не была спланированной и согласованной с руководством.

"Официально заявляем, что инцидент с участием Ивана Ш. не является акцией, запланированной и проведённой с ведома руководства «Славянской Гвардии. Более того, на данный момент, из-за невозможности связаться с ним, мы не имеем возможности озвучить истинные причины, побудившие Ивана Ш. к хулиганским действиям в отношение президента Республики Польша господина Коморовского», - уверяет руководитель СГ Владимир Рогов.

Вероятной причиной поступка в организации называют провокацию.

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Как сообщал УНИАН, 14 июля в Луцке прошли мероприятия по почтению памяти жертв Волынской трагедии, в которых принял участие Президент Польши.

После богослужения, которое состоялось в костеле святых Петра и Павла, произошел инцидент. Когда Президент Польши подошел пообщаться с верующими, которые ожидали на площади, молодой человек из толпы разбил на его плече яйцо.

Установлено, что злоумышленник – 21-летний житель города Запорожье.

По факту инцидента начато уголовное производство по ч. 1 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство).