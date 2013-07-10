СМИ: Азаров на встрече с Медведевым поднимет тему закачки газа в украинские ПХГ

Вопрос накопления газа в украинских подземных хранилищах (ПХГ) будет обсуждаться на встрече премьер-министров Украины и России — Николая Азарова и Дмитрия Медведева, которая запланирована на пятницу, сообщает издание "Комерсант-Украина", ссылаясь на источник в Минэнерго.

"Разговор будет о том, что Украина готова накопить в ПХГ необходимое количество газа при двух сценариях: если газ будет накапливать "Газпром", либо если это будут делать европейские поставщики топлива — то есть RWE,— утверждает собеседник издания в министерстве.— Кроме того, будет вестись обсуждение условий создания газотранспортного консорциума. Украина готова принять соответствующий закон, он уже внесен в Верховную раду. Однако нужно понимать, что в обмен на создание консорциума мы будем иметь гарантии загрузки трубопровода и пересмотра действующих газовых соглашений".

Глава Минэнерго Эдуард Ставицкий ранее заявил, что уже в июле "Укртрансгаз" подпишет с RWE и другими компаниями соглашение о хранении их газа в украинских ПХГ.

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings заявило, что допускает перебои с поставками природного газа в Юго-Восточную Европу этой зимой из-за решения "Газпрома" прекратить предоставление НАК "Нафтогаз Украины" предоплаты за транзит природного газа. Среди стран, которые могут пострадать, Fitch Ratings называет Болгарию, Грецию и Турцию.