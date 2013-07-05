Азаров встретится в Сочи с Медведевым

«Что касается моей поездки в Сочи, то за время, прошедшее после нашей предыдущей встречи с премьер-министром России, накопилось много вопросов в торгово-экономических отношениях нашего сотрудничества. Именно этими вопросами мы будем заниматься», - пишет глава правительства.