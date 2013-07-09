Соколовский: Иск против Ющенко был «высосан из пальца»

Решение Высшего административного суда Украины об отказе открыть дело за то, что он вроде бы влиял на переговоры при подготовке к подписанию газовых контрактов между «Газпромом» и «Нафтогазом Украины» в 2008 году, «вполне ожидаемое, логичное и очевидное», и демонстрирует, что иск был «высосан из пальца».

Об этом в комментарии УНИАН заявил Богдан Соколовский, который в то время, в 2008 году, был Уполномоченным Президента по вопросам международной энергетической безопасности.

«Решение ВАСУ в отношении Виктора Ющенко о том, что он вроде бы влиял на переговоры с российской стороной по «газовым контрактам» в 2008-ом году, вполне ожидаемое, логичное и очевидное. Ведь Украина считается в демократическом мире государством с выборочным правосудием. И роль ВАСУ в этом не последняя. Это решение лишний раз подтверждает, что иск, поданный так называемым юристом, «высосан из пальца», и является лишь дополнительным давлением на бывшего украинского Президента. ВАСУ, принимая его, очевидно «защищал» свою репутацию», - отметил Соколовский.

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Он также подчеркнул, что считает юриста, подавшего иск, профнепригодным.

«Истец, как и многие другие, оказались уже использованными и выброшенными их хозяевами-заказчиками в связи с профнепригодностью. Ведь ссылаться на законный документ и на показания заинтересованного лица даже в СССР было не принято», - заявил Соколовский.

Как сообщалось, Высший административный суд Украины 8 июля отказал в открытии производства по иску юриста Станислава Батрина с требованием признать противоправными действия бывшего Президента Ющенко относительно принятия на себя компетенции Кабинета министров и Министерства топлива и энергетики и осуществления управленческого влияния на "Нафтогаз" в 2008 году при подготовке к подписанию газовых контрактов.