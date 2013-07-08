ВАСУ отказался открывать «газовое» дело против Ющенко

Высший административный суд Украины без вызова сторон отказал в открытии дела по иску к президенту Украины Виктору Ющенко (2005-2010) о его вмешательстве в газовые переговоры в 2008 году и издании незаконных директив правительства и НАК "Нафтогаз Украины".

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Своим постановлением П/800/375/13 от 26 июня ВАСУ решил оставить это дело без рассмотрения. Информация об этом обнародована сегодня в Едином государственном реестре судебных решений, сообщает ZN.ua.

Как пояснил истец - юрист Станислав Батрин, суд, отказывая в открытии дела, сослался на то, что истец пропустил шестимесячный срок обращения в суд, который суд вычисляет с момента, когда стало известно о действиях Ющенко.

По мнению юриста, отказ в открытии дела против Ющенко свидетельствует о "выборочном правосудии" - ведь ранее админсуды, не принимая во внимание сроки, рассмотрели иск к Ющенко и признали незаконным его указ о присвоении Роману Шухевичу звания Герой Украины от 12 октября 2007 года.

Как сообщалось, Батрин обратился в суд с иском к президенту Виктору Ющенко, поставив под сомнение законность действий президента о запрете Олегу Дубине как руководителю НАК "Нафтогаз Украины" подписывать газовые контракты по цене 235 долларов.

Также в иске рассматривались как противоправные действия Ющенко по заимствованию на себя компетенции Кабинета министров и осуществлении управленческого влияния на "Нафтогаз" (превышение властных полномочий, учитывая ст. 19 Конституции) в процессе заключения в 2009 году контрактов на поставку и транзит газа, издание обязательных к выполнению директив предприятию "Нафтогаз".

Напомним, пресс-секретарь Виктора Ющенко Ирина Ванникова назвала иск "безграмотным воплощением навязчивых стремлений оппозиции переложить ответственность за последствия газовых контрактов с Россией".