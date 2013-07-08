8 депутатов из "Фронта змін" перешли в "Батьківщину"

Как передает корреспондент УНИАН, 8 июля на пресс-конференции председатель Винницкой областной организации партии «Батькивщина» Людмила Щербаковская вручила депутатам членские билеты.

В частности в ряды партии «Батькивщина» вступили: экс-руководитель организационного отдела организации партии «Фронт змін», который до августа 2012 года возглавлял молодежное направление Константин Кармалюк; депутат Козятинского городского совета, экс-председатель Козятинской районной организации партии «Фронт змін» Александр Пузырь; депутат Могилев-Подольского городского совета, руководитель Могилев–Подольской городской организации Валерий Следь; депутат Шаргородского городского совета Валентина Маркевич; депутат Гниванского городского совета Сергей Танасиенко; Анатолий Ништа, он во время выборов был заместителем председателя Оратовской районной организации партии «Фронт змін»; заместитель руководителя Крыжопольской районной организации партии «Фронт змін» Иван Русин и экс-председатель Гайсинской организации партии «Фронт змін» Виталий Перкун.

«Мы обращаемся ко всем депутатам от партии «Фронт змін» чтобы они выполнили решение съезда и вошли в большую политическую силу «Батькивщина». А в случае невыполнения решения сложили депутатские мандаты», - призвала Щербаковская.

Относительно депутатов Винницкого городского и областного советов, то, по словам Щербаковской, два депутата облсовета от партии «Фронт змін» пообещали присоединиться к «Батькивщине» ближе до осени.

Всего в Винницкой области было 650 членов партии «Фронт змін». По словам Щербаковской, 70 из них написали заявления на вступление в «Батькивщину».

«Мы надеемся что на конец года 90% членов партии «Фронт змін» будут в «Батькивщине», - добавила она.

Также, Щербаковская сообщила что были переговоры с партией «Реформы и порядок», с Виктором Козаком, их партия полностью вливается в «Батькивщину» на всех уровнях.

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Как сообщал УНИАН, 14 июня съезд партии «Фронт змін» единогласно принял решение об объединении с ВО «Батькивщина» путем ликвидации и вступления членов партии «Фронт змін» в ВО «Батькивщина». В то же время не все члены местных организаций партии «Фронт змін» соглашаются с этим решением.

20 июня депутат Винницкого областного совета, руководитель областной организации партии «Фронт змін» Сергей Кудлаенко заявил, что большинство депутатов местных советов не планируют войти в «Батькивщину» и в дальнейшем будут представлять «Фронт змін» в Винницкой области. Но в случае возникновения юридических вопросов относительно названия, фракцию переименуют.

Кудлаенко отметил, что на 20 июня из 132 депутатов в области от партии «Фронт змін» в ВО "Батькивщина" планирует перейти только один человек.