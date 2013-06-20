Винницкий «Фронт Змин» не спешит в «Батькивщину»

Депутат Винницкого областного совета, руководитель областной организации партии «Фронт Змін» Сергей Кудлаенко заявил, что большинство депутатов местных советов не планируют входить в «Батькивщину» и в дальнейшем будут представлять «Фронт Змін» в Винницкой области.

Как сообщил сегодня, 20 июня, Кудлаенко корреспонденту УНИАН, за 4 года в каждом районе области была развита организация «Фронта Змін» и на выборах в местные советы фракция получила почти 10% поддержки жителей области – это 132 депутата.

Он также отметил, что уже проведена областная партконференция и на сегодняшний день из 132 депутатов в области от "Фронта Змін " в ВО "Батькивщина" планирует перейти только один человек. «Я собирал областную конференцию и донес свою позицию к руководителям районных организаций – они сегодня должны принимать решение самостоятельно, я не буду влиять на принятие их решения. По ситуации на сегодняшний день из Винницкой области дала подтверждение о вступлении в «Батькивщину» лишь одна организация «Фронта Змін» из г. Казатин. Там решение принято лишь руководителем и, по моей информации, сама фракция входить в «Батькивщину» не планирует, то есть из 132 – это 1 человек, который пойдет в «Батькивщину». Но я не исключаю, что депутаты могут изменить мнение и принять другое решение, которое буду уважать», - рассказал Кудлаенко.

Руководитель организации также сообщил: «Мы провели заседание фракции в областном совете, и принято решение, что наша фракция остается в полном составе (9 депутатов - УНИАН) работать в областном совете, как фракция «Фронта Змін», мы не переходим в другие фракции или политические силы и мы будем работать так, как работали до завершения этой каденции».

Он подчеркнул, что депутаты, которые не планируют входить в «Батькивщину» и в дальнейшем будут представлять «Фронт Змін», но в случае возникновения юридических вопросов относительно названия, фракцию переименуют.

«Если возникнет юридический вопрос - мы переименуем фракцию и останемся в полном объеме - об этом есть утвержденный протокол заседания, в котором свои подписи поставили депутаты нашей фракции», - добавил руководитель областной организации "Фронта Змін ".

Как сообщал УНИАН, 14 июня съезд партии «Фронт Змін» единодушно принял решение об объединении с ВО «Батькивщина» путем ликвидации и вступления членов «Фронта Змін» в ВО «Батькивщина». В то же время не все члены местных организаций «Фронта Змін» соглашаются с этим решением. Так, лидер Объединенной оппозиции Житомирской области, народный депутат Геннадий Зубко отказался вступить в партию «Батькивщина». При этом он сообщил, что несет ответственность за доверие избирателей, а также за тех людей, которых привел в ряды "Фронта Змін ".