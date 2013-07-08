У Клименко обещают без задержек пропускать паломников в Украину

Министерство доходов и сборов Украины обещает быстро и без задержек пропускать паломников на территорию Украины на празднование 1025-летия крещения Киевской Руси.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Миндоходов, «с целью предотвращения возникновения ситуативных очередей и упрощения процедуры пересечения границы на период проведения праздничных мероприятий по празднованию 1025-летия крещения Киевской Руси, которое отмечается 27-28 июля, на таможенных пунктах пропуска, в случае необходимости, будет увеличено количество инспекторов, организованы выносные рабочие места непосредственно на полосах движения. Все таможенные процедуры будут проводиться быстро и без задержек».

Как говорится в сообщении, по необходимости министерство организует реверсивные полосы движения в автомобильных пунктах пропуска через границу Украины. С целью ускорения пересечения границы и уменьшения времени, необходимого для прохождения контрольных процедур, в пунктах пропуска через государственную границу Украины применяется двухканальная система, где каждый самостоятельно выбирает соответствующий канал пропуска ("зеленый коридор" или "красный коридор").

Работники Миндоходов будут предоставлять необходимую консультационную помощь налогоплательщикам по вопросам соблюдения требований Налогового и Таможенного кодексов Украины в рамках подготовки и проведения мероприятий, посвященных 1025-летию крещения Киевской Руси.

Как сообщал УНИАН, в феврале 2013 года Миндоходов рассматривало возможность использования опыта Евро-2012 в части либерализации правил прохождения через границу и ускорения процедур пропуска транспортных средств между Украиной и Польшей.

Во время проведения Чемпионата Европы по футболу 2012 года использование двохканальной системы в пунктах пропуска позволило организовать бесперебойный и быстрый пропуск через границу членов футбольных команд, представителей УЕФА, организованных групп туристов и болельщиков.