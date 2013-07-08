Комитет избирателей не видел грубых нарушений в Севастополе

Грубых фальсификаций на промежуточных выборах в Верховную Раду в округе № 224 в Севастополе не было.

Об этом Радио Свобода рассказал глава Комитета избирателей Украины Александр Черненко.

В то же время были нарушения, которые в целом не повлияли на результат голосования, добавляет он. «Речь идет прежде всего об использовании админресурса, нарушении принципа равного представительства политических сил в комиссиях - хотя формально закон не был нарушен, но из-за технических кандидатов удалось сформировать комиссии таким образом, что они не были сбалансированы в день голосования», - отметил Черненко.

По теме: На выборах в Севастополе победил миллиардер

«Были нарушения, касающиеся размещения агитационных материалов на участках. Была попытка недопуска депутатов на участки, при подсчете голосов на одном из участков не допустили нашего наблюдателя, который был журналистом », - детализирует председатель Комитета избирателей Украины.

Однако, по словам Черненко, глядя на отрыв, с которым победил один из кандидатов, «говорить о существенном влиянии этих нарушений и об искажении результата не приходится».

По данным ЦИК, самовыдвиженец Вадим Новинский победил на выборах в Верховную Раду в одномандатном избирательном округе № 224 в Севастополе. За него проголосовали более 53% избирателей. Явка на выборах составила 24%.