На выборах в Севастополе победил миллиардер

На промежуточных выборах в Верховную Раду в 224 округе в Севастополе победил миллиардер Вадим Новинский.

Таковы результаты обработки ЦИК 100% протоколов, сообщает Украинская правда.

Новинский набрал 53,41%, коммунист Василий Пархоменко - 32,19%, самовыдвиженец Василий Зеленчук - 6,42% и единый кандидат от оппозиции Дмитрий Белоцерковец - 3,35%.

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В то же время, отмечает издание, окружная избирательная комиссия не смогла составить итоговый протокол в связи с техническими проблемами в электронной системе ЦИК. Поэтому комиссия единогласно проголосовала за объявление перерыва до 16:00 понедельника.

Как сообщалось, 7 июля на 224 округе в Севастополе состоялись промежуточные выборы народного депутата на место Павла Лебедева, который стал министром обороны. Выборы отметились низкой явкой.