Азаров: соглашения с Таможенным Союзом не мешают евроинтеграции

Как сообщили УНИАН в пресс-службе правительства, об этом премьер-министр Украины Николай Азаров заявил в интервью французскому изданию «Le nouvel Economiste».

«Глава правительства отметил, что Украина не находится на перекрестке двух альтернативных путей относительно сотрудничества с ЕС и ТС, а «имеет только один путь: наши национальные интересы», - сообщает пресс-служба.

Азаров отметил, что Соглашение об ассоциации между Украиной и Евросоюзом является «уникальным документом, полезным в практической плоскости как для Украины, так и для ЕС, который обеспечивает также создание большой зоны свободной торговли».

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По его словам, это соглашение является большим по размаху инструментом, который по своим масштабам, цели и социально-экономическим последствиям, включая все области сотрудничества, открывает Украине путь для дальнейшего прогрессивного развития.

Премьер отметил, что этот инструмент может служить как стратегический тест системных реформ в Украине, реализация которых позволит положить начало стандартам ЕС.

«В этой связи мы не должны делать выбор между ЕС и Таможенным союзом (Россия, Беларусь, Казахстан)», - отметил он.

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В то же время Азаров сказал, что все соглашения, заключенные с Таможенным союзом, не приуменьшают ни в коей мере правосубъектность Украины с точки зрения международного права: «Они являются дополнением к национальному законодательству и, таким образом, не могут быть препятствием на пути выполнения (Украиной) обязательств, принятых в рамках ВТО, а также создания углубленной и универсальной зоны свободной торговли между Украиной и ЕС. При этом интеграционный процесс Украины с ЕС может и должен происходить одновременно с развитием стратегического партнерства с Россией и другими членами Таможенного союза».

Азаров напомнил, что по итогам 2012 года более 36% оборота внешней торговли Украина имела со странами - участницами Таможенного союза, что составляло 63 млрд долларов США.

«Мы получаем из этих стран большинство энергетических ресурсов и сырья для обеспечения функционирования экономики. Мы не можем игнорировать этот факт. Кроме того, Таможенный союз является основным потребителем украинских товаров, например, труб. Если Европейский Союз примет решение развивать свой нефтегазовый сектор, приобретя свыше 2 млн. тонн наших труб, это можно только приветствовать», - подчеркнул Азаров.