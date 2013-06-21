В ТС говорят, что в этом году Украине придется определиться с «группировкой»

Текущий год станет определяющим для Украины в принятии решения об участии или неучастии в Таможенном союзе России, Белоруссии и Казахстана, заявил глава Евразийской экономической комиссии Виктор Христенко в интервью телеканалу "Россия 24".

"Я думаю, что 2013 год будет решающим или определяющим в этой развилке. Единственное, что точно можно сказать, что определяться придется, потому что в сегодняшнем мире рассчитывать, что ты будешь услышан, можно только тогда, когда ты являешься членом какой-либо группировки, сильной структуры", - сказал Христенко, сообщает “Прайм”.

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Он напомнил, что Украина - одна из стран, которой еще предстоит сделать свой выбор относительно позиционирования в интеграционных структурах, в частности, присоединяться или нет к Таможенному союзу.

Как собщал УНИАН, 31 мая с.г. премьер-министр Украины Николай Азаров и глава Евразийской экономической комиссии Виктор Христенко подписали меморандум об углублении взаимодействия между ЕЭК и Украиной. Меморандум предусматривает предоставление Украине возможности иметь представителя в ЕЭК и получить статус наблюдателя в Евразийском экономическом союзе с 2015 года.

Украина может присоединиться к большинству документов, которые регламентируют работу Таможенного союза и Единого экономического пространства (ЕЭП).

В то же время, Украина планирует подписать Соглашение об ассоциации с Европейским Союзом в ноябре т. г.

Украина и ЕС начали переговоры о новом соглашении в 2007 года. 30 марта 2012 года стороны парафировали Соглашение об ассоциации и глубокой и всесторонней зоне свободной торговли. 10 декабря 2012 года Совет иностранных дел ЕС одобрил вывод по Украине, в котором выразил готовность подписать Соглашение об ассоциации между Украиной и ЕС на саммите «Восточного партнерства» в Вильнюсе в ноябре 2013 года при условии, что Киев продемонстрирует решительные действия и существенный прогресс в реформировании избирательного законодательства, решении проблемы выборочного правосудия и продолжении реформ.

4 июня с. г. министр иностранных дел Литвы, которая 1 июля станет страной-председателем ЕС, а в ноябре примет саммит Восточного партнерства, Линас Линкявичюс заявил: «Мы постоянно говорим нашим украинским коллегам: пришло время делать выбор. Если вы решите перешагнуть определенную линию во взаимоотношениях с Таможенным союзом, то не сможете подписать Соглашение об ассоциации с Евросоюзом».