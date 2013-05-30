Азаров объяснил преимущество европейского выбора

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Республике Беларусь, Азаров сказал: «Для Украины есть определенные прямые выгоды и выгоды, возникающие в процессе вхождения нашей страны в высокотехнологические рынки, эффект от которых невозможно сейчас ощутить и посчитать. Но технологическое перевооружение, модернизация, инновационные процессы, интенсивные обмены по трудовым технологиям невозможно измерить сегодняшним днем, но это однозначно принесет отдачу через определенное время. Поэтому наши переговоры с ЕС обусловлены не только желанием открыть рынки Европы для своих производителей, но также комплексно кооперироваться в развитие европейского рынка высоких технологий».

При этом премьер-министр Украины отметил, что евроинтеграция Украины не ухудшит взаимоотношения страны со странами Содружества.

«Мне трудно даже представить, каким образом Соглашение об ассоциации с ЕС может помешать развитию наших отношений в рамках СНГ. Ведь никто не говорит пока о членстве Украины в ЕС, дистанция от ассоциированного члена до члена ЕС очень велика», - констатировал Азаров.

По теме: Азаров: Украина не собирается ограничиваться статусом наблюдателя в ТС

Как сообщал УНИАН, Украина и Европейский Союз планируют подписать Соглашение об ассоциации и ЗСТ в ноябре 2013 года. Также Украина ведет переговоры с РФ о получении статуса наблюдателя в Таможенном союзе.

26 апреля в эфире программы "Шустер Live" на телеканале "Интер" советник Президента РФ Сергей Глазьев 26 апреля заявил, что Украина лишится перспективы вступления в Таможенный союз России, Беларуси и Казахстана, если подпишет Соглашение об ассоциации и зоне свободной торговли с Евросоюзом.

Министр иностранных дел Украины, действующий председатель ОБСЕ Леонид Кожара на встрече с финскими бизнесменами 28 мая отметил необратимость избранного Украиной стратегического курса на европейскую интеграцию.