Ефремов сказал, с чем пойдут на день рождения к Януковичу

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге, отвечая на вопрос журналистов, сообщил председатель фракции Партии регионов Александр Ефремов.

“Мы сделаем или подборку книг, или купим одну хорошую книгу, которую подарим Президенту. Другое что-то мы дарить не будем”, - сказал он.

Ефремов добавил, что главное - участие в этом мероприятии, и возможность в неформальной обстановке пообщаться с Президентом и поздравить его.