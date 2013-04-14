Журналисты тщетно пытаются найти книги Януковича в магазинах и библиотеках

Донецкая типография "Новый мир", за два года выплатившая авторское вознаграждение президенту Украины Виктору Януковичу на общую сумму почти в 32 млн гривен, на самом деле не выпускает книги, - выяснило издание Зеркало недели.

Как сообщает ZN.UA, в перечне услуг, размещенном на сайте типографии, указаны рекламная печать, издание газет и журналов, картонная упаковка, флексоупаковка и производство пленки. Книгоиздание там не упоминается.

Стоит отметить, что далеко не каждая типография способна издавать книги: для этого нужно специфическое оборудование. Не говоря о том, что типография (в отличие от издательства) обычно не покупает имущественные права на интеллектуальные произведения и не распоряжается ими - она просто издает заказанную продукцию.

К сожалению, связаться с компетентными сотрудниками типографии не удалось. Общение с прессой по поводу президентских книг было поручено заместителю директора Эдуарду Вакуленко, но его телефон все время оказывался отключенным, отмечает издание.

Пока ни одной из книг президента, изданных этой типографией, не удалось обнаружить ни в реестрах библиотек, ни на прилавках книжных магазинов.

Согласно декларации президента Украины о доходах, в 2011 году он получил "авторское вознаграждение" в размере 16,4 млн грн, а в 2012-м - 15,55 млн.

Согласно пояснениям пресс-службы главы государства, это средства от передачи им имущественных прав на свои произведения, в частности, на созданные им в 2005-2010 гг. книги, а также еще ненаписанные, донецкому предприятию - ООО Типография "Новый мир".