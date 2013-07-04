Лукаш приняла присягу члена ВСЮ

Председатель Верховной Рады Украины Владимир Рыбак напомнил, что сегодня Президент Украины Виктор Янукович назначил Лукаш министром юстиции, а в соответствии с законодательством, министр по должности является членом Высшего совета юстиции.

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Как сообщал УНИАН, сегодня, 4 июля, Президент Украины своим указом освободил Александра Лавриновича от должности министра юстиции и назначил на его место Лукаш, освободив ее от должности Министра кабинета министров.