Захарченко думает, что во Врадиевке - недопустимая форма протеста

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил на заседании Верховной Рады.

По словам министра, из-за сокрытия объективной информации об обстоятельствах совершения преступления МВД с опозданием отреагировало на ситуацию, и это вызвало возмущение местного населения.

В то же время Захарченко отметил, что “выбранные формы протеста недопустимы, потому что следует понимать, что районный отдел милиции является режимным объектом, где хранится оружие, содержатся задержанные”.

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Захарченко сказал, что события во Врадиевке Николаевской области “нанесли серьезный удар по правоохранительной системе в целом и милиции в частности”.

“Такие позорные факты на нет перечеркивают все позитивные достижения органов внутренних дел”, - отметил Захарченко.

Как сообщал УНИАН, во Врадиевке 29-летнюю женщину нашли на улице без одежды с признаками изнасилования. Она госпитализирована в реанимацию.

28 июня милиционер и еще один мужчина были задержаны по подозрению в изнасиловании, разбойном нападении и нанесении тяжелых телесных повреждений.

Потерпевшая указывает еще на одного работника милиции, который якобы причастен к совершению этого преступления, однако этот сотрудник милиции в день совершения преступления был на дежурстве и утверждает, что в тот день из райотдела не отлучался.

Сведения о происшествии внесены в Единый реестр досудебных расследований по признакам преступлений, предусмотренных ч.1 ст.121, ч.3 ст.152, ч.4 ст.187 УК Украины (причинение тяжелых телесных повреждений, изнасилование, разбойное нападение).

В ночь на 2 июля во Врадиевке около тысячи местных жителей начали штурмовать отделение милиции, выражая недовольство тем, что один из милиционеров - участник изнасилования - находится на свободе. После того как милиция применила слезоточивый газ, люди с палками и камнями начали штурмовать райотдел милиции, побили окна, вынесли ворота, бросали бутылки с зажигательной смесью.

Приказом Захарченко уволены начальник УМВД Украины в Николаевской области Валентин Парсенюк и руководитель Врадиевского райотдела милиции. Такое решение принято в связи с тем, что информация о нападении на местную жительницу с участием работников милиции была предоставлена руководству МВД не в полном объеме, что не позволило быстро и объективно разобраться в ситуации и привело к беспорядкам.

В.и.о. руководителя областной милиции назначен Сергей Поготов, первый заместитель начальника Департамента общественной безопасности МВД Украины.

По факту нападения на Врадиевский райотдел милиции начато уголовное производство.