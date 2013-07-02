Захарченко думает, что во Врадиевке - недопустимая форма протеста

14:41, 02 июля 2013
Политика
7958

Министр внутренних дел Украины Виталий Захарченко признает, что МВД с опозданием вмешалось в ситуацию в Николаевской области, однако формы протеста граждан являются недопустимыми.

Захарченко пришел к нардепам

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил на заседании Верховной Рады.

По словам министра, из-за сокрытия объективной информации об обстоятельствах совершения преступления МВД с опозданием отреагировало на ситуацию, и это вызвало возмущение местного населения.

В то же время Захарченко отметил, что “выбранные формы протеста недопустимы, потому что следует понимать, что районный отдел милиции является режимным объектом, где хранится оружие, содержатся задержанные”.

По теме: Во Врадиевке люди требуют задержать капитана Дрыжака

Захарченко сказал, что события во Врадиевке Николаевской области “нанесли серьезный удар по правоохранительной системе в целом и милиции в частности”.

“Такие позорные факты на нет перечеркивают все позитивные достижения органов внутренних дел”, - отметил Захарченко.

Как сообщал УНИАН, во Врадиевке 29-летнюю женщину нашли на улице без одежды с признаками изнасилования. Она госпитализирована в реанимацию.

28 июня милиционер и еще один мужчина были задержаны по подозрению в изнасиловании, разбойном нападении и нанесении тяжелых телесных повреждений.

Потерпевшая указывает еще на одного работника милиции, который якобы причастен к совершению этого преступления, однако этот сотрудник милиции в день совершения преступления был на дежурстве и утверждает, что в тот день из райотдела не отлучался.

Сведения о происшествии внесены в Единый реестр досудебных расследований по признакам преступлений, предусмотренных ч.1 ст.121, ч.3 ст.152, ч.4 ст.187 УК Украины (причинение тяжелых телесных повреждений, изнасилование, разбойное нападение).

В ночь на 2 июля во Врадиевке около тысячи местных жителей начали штурмовать отделение милиции, выражая недовольство тем, что один из милиционеров - участник изнасилования - находится на свободе. После того как милиция применила слезоточивый газ, люди с палками и камнями начали штурмовать райотдел милиции, побили окна, вынесли ворота, бросали бутылки с зажигательной смесью.

Приказом Захарченко уволены начальник УМВД Украины в Николаевской области Валентин Парсенюк и руководитель Врадиевского райотдела милиции. Такое решение принято в связи с тем, что информация о нападении на местную жительницу с участием работников милиции была предоставлена руководству МВД не в полном объеме, что не позволило быстро и объективно разобраться в ситуации и привело к беспорядкам.

В.и.о. руководителя областной милиции назначен Сергей Поготов, первый заместитель начальника Департамента общественной безопасности МВД Украины.

По факту нападения на Врадиевский райотдел милиции начато уголовное производство.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter