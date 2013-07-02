Во Врадиевке люди требуют задержать капитана Дрыжака

Во Врадиевке около 100 человек во время встречи жителей поселка с руководством украинской милиции и прокуратуры требуют задержать капитана милиции Евгений Дрыжака, которого 29-летняя местная жительница опознала как своего насильника.

Об этом УНИАН сообщил представитель пресс-службы Николаевской облгосадминистрации с места события.

Как известно, сегодня во Врадиевке работает комиссия Центрального аппарата МВД Украины во главе с начальником главного штаба МВД Украины Владимиром Березаном. А также прошла встреча руководства МВД, прокуратуры и губернатора области с местными жителями.

По словам представителя Николаевской ОГА, митинг начался около 11.40 и завершился около 13.30. Люди готовы прекратить акции протеста, если милиционера арестуют.

Перед местными жителями выступили представители правоохранительных органов и председатель Николаевской облгосадминистрации Николай Круглов.

Как сообщал УНИАН, в ночь на 2 июля во Врадиевке Николаевской области, где произошло изнасилование девушки с участием правоохранителей, собравшие на митинг около 1000 местных жителей начали штурмовать отделение милиции, выражая недовольство тем, что еще один милиционер - участник нападения на местную жительницу - находится на свободе.

После того как милиция применила слезоточивый газ люди с палками и камнями начали штурмовать райотдел милиции, побили почти все окна, вынесли ворота и несколько раз бросали бутылки с зажигательной смесью.

По теме: Янукович взял под контроль расследование изнасилования во Врадиевке

Приказом министра внутренних дел Виталия Захарченко от занимаемой должности отстранены начальник Управления МВД Украины в Николаевской области Валентин Парсенюк и руководитель Врадиевского райотдела милиции.

Такое решение принято в связи с тем, что информация о нападении на местную жительницу при участии работников милиции была предоставлена руководству МВД не в полном объеме, что не позволило быстро и объективно разобраться в ситуации, и привело к беспорядкам.

Временно исполняющим обязанности руководителя областной милиции назначен Сергей Поготов, первый заместитель начальника Департамента общественной безопасности МВД Украины.

Начато служебное расследование.

По факту нападения на Врадиевский райотдел милиции начато уголовное производство по части 4 статьи 296 (хулиганство, совершенное группой лиц) и по части 1 статьи 194 (преднамеренное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины.

Справка УНИАН. 29-летнюю женщину во Врадиевке Николаевской области нашли на улице без одежды с признаками насилия на теле. Потерпевшая была госпитализирована в реанимацию.

28 июня милиционер и еще один мужчина задержаны по подозрению в совершении изнасилования, разбойного нападения и нанесении тяжких телесных повреждений.

Потерпевшая женщина указывает еще на одного работника милиции, который якобы причастен к совершению данного преступления, однако указанный сотрудник милиции, в день совершения преступления находился на дежурстве и утверждает, что в тот день из райотдела не отлучался.

Сведения о происшествии внесены в Единый реестр досудебных расследований по признакам преступлений, предусмотренных ч.1 ст.121, ч.3 ст.152, ч.4 ст.187 УК Украины (причинение тяжких телесных повреждений, изнасилование, разбойное нападение).