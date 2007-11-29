Нашеукранец Ключковский: неподписантам не о чем волноваться

Нельзя решением фракции инициировать процесс сложения отдельными депутатами своих полномочий.

Об этом ИнтерМедиа консалтинг заявил народный депутат от блока “Наша Украина – Народная Самооборона” Юрий Ключковский, комментируя появившуюся информацию о том, что блок якобы намерен лишить полномочий народных депутатов Игоря Криля и Василия Петевку (оба – бывшие неподписанты коалиционного соглашения с БЮТ. - ред.).

“Никакой официальной информации на этот счет у меня нет. Все на уровне неких слухов. Разные люди высказываются”, – отметил Ключковский.

По его словам, юридически блок не может инициировать процесс сложения полномочий отдельными депутатами.

“Лишить депутата полномочий (без добровольного согласия депутата. - ред.) решением блока юридически невозможно. По этому вопросу можно принять только политическое решение”, – подчеркнул парламентарий.