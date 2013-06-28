Яцуба пугает Севастополь перспективой «двух хозяек на одной кухне»

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил председатель Севастопольской горгосадминистрации Владимир Яцуба на торжественном собрании в честь Дня Конституции Украины.

Напомнив, что в городе по-прежнему обсуждается тема выборности мэра, Яцуба сказал: «Если мы пойдем по пути избрания мэра, то город лишится статуса города-региона и получит статус города, на который будет распространяться закон о местном самоуправлении, который в большинстве своем сводится лишь к одному - выборам мэра».

По словам Яцубы, «севастопольцам пытаются внушить мысль о том, что город расцветет и станет богаче только в этом случае», но всенародно избранные мэры не гарантируют качество их деятельности.

Как считает руководитель Севастополя, если в городе «будет мэр и назначенный руководитель, то, очевидно, не избежать распыления власти». По его словам, очевидно, что «попытки расшатать положение в Севастополе выгодны не жителям города. Ситуация в городе дестабилизируется, начнутся междоусобные распри. Произойдёт знаменитое «две хозяйки на одной кухне». Город, как все вы помните, это уже переживал. Считаю, что центральное руководство страны, исходя из геополитического и военного статуса Севастополя, утверждённого в Конституции, должно иметь прямое влияние на управление городом», - подчеркнул Яцуба. По его мнению, на Севастополе лежит особая политическая ответственность, так как это «город двух братских флотов, двух братских народов».

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Кроме того, он предложил вспомнить опыт Киева, «где дважды избирали мэра, которого не знали потом куда деть».

Справка УНИАН. Конституцией Украины предусмотрен особый статус Севастополя, предполагающий принятие отдельного закона. С 1996 года Верховная Рада Украины неоднократно, но безуспешно пыталась принять закон о статусе Севастополя.