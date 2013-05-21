В Севастополе хотят запретить «Свободу»

Депутаты Севастопольского городского совета, потребовали запретить деятельность «группировок с национал-фашистской идеологией, таких, как партия «Свобода», а также законодательно закрепить уголовную ответственность за разжигание межнациональной вражды.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом говорится в тексте обращения Севастопольского горсовета к Президенту Украины, Кабинету Министров Украины, Верховной Раде Украины, утвержденному сегодня, 21 мая, на пленарном заседании сессии.

За обращение проголосовал 61 депутат (всего в горсовете 75 депутатов).

Как и участники проведенного в Севастополе 16 мая антифашистского митинга, депутаты потребовали «решительного противодействия реальному проявлению фашизма в государстве, запрета разжигания межнациональной вражды, запрета деятельности группировок с национал-фашистской идеологией, таких, как партия «Свобода».

Горсовет также просит «защитить интересы всего многонационального народа Украины и светлую память защитников нашей Родины в годы Великой Отечественной войны».

Как сообщал УНИАН, 16 мая с 17.00 до 18.00 в Севастополе на площади Нахимова по инициативе городской организации Партии регионов проведен митинг «Фашизм в Украине не пройдет!». По информации аппарата городской организации ПР в митинге приняли участие около 10 тысяч человек. В мероприятии по приглашению «регионалов» также приняли участие и активисты КПУ и «Русского блока». Участники «антифашистского митинга» предложили руководству, депутатам Севастопольского городского совета подготовить и принять на сессии 21 мая обращение к Верховной Раде Украины с требованием принять Закон Украины, запрещающий деятельность профашистских организаций и партий на территории страны, введение строгой уголовной ответственности за разжигание национальной розни, ксенофобии и фашизма, а также о запрете деятельности на территории Украины ВО « Свобода».