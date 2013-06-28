Тимошенко сегодня не хочется никого поздравлять

Как сообщает сайт Tymoshenko.UA, об этом говорится в ее обращении к украинцам в связи с Днем Конституции.

«Сегодня у меня сложные чувства. В первый раз в этот день мне никого не хочется поздравлять с праздником. Напротив, возникло желание выразить всем нам, а главное - нашей Конституции, глубокое соболезнование. И для этого есть все основания. Гарант Конституции унижает и попирает ее с особым вдохновением. Конституционный Суд - именем Украины - освящает своими решениями самое грубое и самое циничное надругательство над ней. Конституцию не уважают, ее положений не соблюдают ни депутаты, ни министры, ни чиновники. Граждане уже просто не верят в ее силу. Но я решила сегодня всех нас все-таки поздравить, потому что наша Конституция, несмотря ни на что, у нас есть», - отметила Тимошенко.

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В 1996 году, говорится в обращении, когда Основной Закон приняли в результате беспрецедентного компромисса между всеми политиками, Украина избрала цивилизованный путь собственного развития и европейский вектор движения к общеевропейским ценностям. «Поэтому, пока у нас есть наша Конституция, пока ее не изувечили и не приспособили под себя современные политические вандалы, этот праздник Конституции является днем потенциальных возможностей нашей страны. И только от нас зависит, будут ли они реализованы. Конституция - это совесть государства. И пока мы не научимся жить в согласии с совестью, мы не получим государство, которое будет уважать всех нас, своих граждан», - убеждена Тимошенко.