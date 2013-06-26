Мороз: Власть пытается подстроить Конституцию под собственные потребности

Как говорится в его поздравлении в Facebook по случаю Дня Конституции, «голосование 28 июня 1996 года за содержание Конституции Украины положило конец посягательствам Президента и его окружения на юридическое оформление собственной диктатуры».

По его словам, “Конституция принята вопреки воле Президента, но именно так, как предусмотрено в правовом государстве”.

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Мороз считает, что Украина “не приблизилась к состоянию, предусмотренному статьей 1 Конституции (суверенное и независимое, демократическое, социальное, правовое государство), не из-за содержания Основного Закона, а вследствие искажения его практикой государственного управления”.

Он считает, что “продолжаются попытки власти (то есть крупного бизнеса) построить нормы Конституции под свои потребности, маскируя их то нормами непосредственной демократии, то правом народа на законотворчество, то другими (внешне благозвучными) декларациями”. “Зрелость гражданского общества, его актива, политических партий, ответственность парламента проходит проверку в эти дни, через 17 лет после принятия Конституции Украины”, - говорится в поздравлении.

Мороз подчеркивает, что “задача всех небезразличных людей сводится к сохранению сути конституционного строя, совершенствуя Основной Закон лишь теми положениями, которые отвечают интересам гражданства, каждого человека в Украине”.

Как сообщал УНИАН, 21 июня Конституционная ассамблея приняла за основу проект концепции изменений к Конституции и взяла его на доработку.

После заседания Конституционной ассамблеи советник Президента Украины - руководитель Главного управления по вопросам конституционно-правовой модернизации АПУ, секретарь ассамблеи Марина Ставнийчук сообщила, что на заседании продолжалась дискуссия, среди прочего, на тему модели власти в Украине. Звучали предложения, в частности, о парламентско-президентской модели власти, которая есть в тексте концепции, озвучивалась модель президентской республики и в противовес ей - модель парламентской республики.

Также, по словам Ставнийчук, обсуждался вопрос двухпалатного парламента и развития парламентаризма.

“Поэтому мы пришли к согласию в том, что проект нужно доработать, и что он должен выглядеть как целостный документ. А для этого необходимо время. Должны поработать над обобщением проекта комиссии. Будут работать не только члены Конституционной ассамблеи, но и другие ведущие конституциалисты”, - сказала Ставнийчук.

Она заметила, что до 15 сентября комиссии и члены Конституционной ассамблеи должны выработать предложения непосредственно к “живому тексту с тем, чтобы его качественно наполнить”.

“Дается месяц на обобщение координационному бюро и редакционной комиссии и, я думаю, что на конец октября мы уже сможем выйти на тот проект концепции, который одобрит Конституционная ассамблея”, - сказала Ставнийчук.

Она не исключила, что к тому времени может состояться заседание Конституционной ассамблеи или целый ряд мероприятий в рамках работы ассамблеи, в частности, относительно судоустройства, правосудия и других проблемных вопросов, которые в первую очередь связаны с евроинтеграцией.