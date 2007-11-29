Винский боится, что коалиция до вторника не доживет

Третьего декабря планируется проведение собрания демократической коалиции, где будут выдвинуты кандидатуры на должность председателя Верховной Рады и премьер-министра Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал в интервью журналистам народный депутат Украины Иосиф ВИНСКИЙ (фракция БЮТ).

Он отметил, что фракция НУ-НС на своем заседании должна определиться относительно кандидатуры председателя ВР окончательно.

По его словам, во вторник могла бы быть проголосована кандидатура от коалиции на должность председателя ВР, а до конца недели – проголосовано за премьер-министра Украины.

На вопрос журналистов, не боится ли он того, что до вторника могут быть отозваны какие-то подписи под соглашением, и коалиция перестанет существовать, он ответил, «боюсь, потому что давление безумное».

И.ВИНСКИЙ отметил, что, в частности, занимался регистрацией документов о создании коалиции в аппарате ВР. Он подчеркнул, что в аппарате ВР вызывали людей для повторной подписи и проводили экспертизу каждой подписи. По его словам, это «выполнялось чье-то указание и я даже знаю чье». В то же время он отказался назвать, по чьему указанию это делалось.

И.ВИНСКИЙ также подчеркнул, что сегодня не состоялось голосование по предложенной кандидатуре Арсения ЯЦЕНЮКА потому, что «голосовать заочно неправильно, а тем более, что фракция (речь идет о фракции НУ-НС – УНИАН) решение еще не приняла».

Относительно не подписания Иваном ПЛЮЩОМ коалиционного соглашения, И.ВИНСКИЙ сказал: «Или он сам прозреет, или обойдемся без его подписи». Представитель БЮТ при этом подчеркнул, что это проблема блока “Наша Украина – Народная самооборона”, и БЮТ не будет вести переговоры с И.ПЛЮЩОМ, «пускай НУ-НС решает свои проблемы самостоятельно».

И.ВИНСКИЙ считает, что при голосовании по кандидатуре Ю.ТИМОШЕНКО на должность премьер-министра могут быть отданы голоса и народных депутатов по другим фракциям.

В то же время он подчеркнул: «Мы никого не будем покупать».