Счетная комиссия ВР не смогла избрать своего председателя

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил член Счетной комиссии Сергей ЛАРИН (Партия регионов).

По его словам, 10 членов комиссии проголосовали за кандидатуру Евгения ШАГО (фракция БЮТ).

С.ЛАРИН заметил, что эту кандидатуру поддерживали представители фракций БЮТ и НУ-НС.

При этом он сообщил, что за кандидатуру Ярослава СУХОГО (Партия регионов) проголосовали 9 членов Счетной комиссии.

По словам С.ЛАРИНА, для того, чтобы председатель Счетной комиссии был избран, необходимо, чтобы за него проголосовали не менее 11 членов комиссии.

Он добавил, что будут сейчас продолжаться консультации и переговоры по поводу кандидатуры на должность председателя Счетной комиссии.