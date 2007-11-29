Симоненко считает, что Яценюк еще не оперился для спикерства
Лидер КПУ видит те же грабли
Лидер фракции Коммунистической партии Украины Петр СИМОНЕНКО считает Арсения ЯЦЕНЮКА не достаточно подготовленной кандидатурой для должности председателя Верховной Рады.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом П.СИМОНЕНКО сказал в интервью журналистам.
Он подчеркнул, что Верховная Рада – “это не место для экспериментов“. П.СИМОНЕНКО отметил, что на должности председателя парламента “должен быть человек, который хорошо знает Украину, экономику, знает проблемы, а не человек, которого толкают, пересаживают из одного кресла в другое”. По словам П.СИМОНЕНКО, “практически он – (речь идет об А.ЯЦЕНЮКЕ – УНИАН) еще из гнезда не вылетел”, чтобы руководить государством. Лидер коммунистов считает, что изменения кандидатур на должность председателя ВР со стороны “Нашей Украины – Народной Самообороны” свидетельствует о том, что там “есть серьезные внутренние споры, которые несут угрозу для организации работы ВР”.
Он подчеркнул, что сегодня “начинается тот же круг, и мы наступает на те же грабли, которые были в 2006 году”.
Как сообщал УНИАН, сегодня лидер фракции “Наша Украина – Народная Самооборона” Вячеслав КИРИЛЕНКО сообщил, что будет предлагать на должность Председателя ВР от фракции кандидатуру А.ЯЦЕНЮКА.