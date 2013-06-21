Акция глобальной кампании за изменения репрессивной наркополитики «Support. Don't punish» (Поддержать. Не наказывать) будет проведена 26 июня в Киеве.

По случаю Международного дня против злоупотребления наркотическими средствами и их незаконного оборота, а также Международного дня защиты жертв пыток в рамках глобальной кампании «Support. Don't punish »(Пидтримати. Не наказывать), который будет проходить сразу в 26 столицах и крупных городах мира, в т.ч. в столице Украины.

26 июня в 12.00 в г.Киев , на Михайловской площади состоится акция в поддержку реформирования действующей репрессивной наркополитики.

Десятки общественных активистов, людей, которые легально или нелегально употребляют наркотики, их родителей, медицинских и социальных работников, правозащитников, неравнодушных граждан выйдут 26 июня на Михайловскую площадь , чтобы публично выразить свой протест против жестокой и бессмысленной государственной политики, которая из-за уголовной судимости искалечила жизнь десятков тысяч сограждан за хранение незначительного количества наркотиков для собственного употребления, против выбивания признаний и пытки наркозависимых людей, за разрушение отлаженного механизма оснований или подбрасывание наркотиков; чтобы положить конец расцвета «наркокоррупции» в правоохранительных органах, росту эпидемии ВИЧ / СПИД и гепатитов и неэффективном расходованию сотен миллионов средств налогоплательщиков в Украине.

Формат проведения уличной акции: тематический флешмоб и митинг с участием людей, которых непосредственно коснулась проблема репрессивной государственной наркополитики.

Организаторы акции в Киеве: Международный Альянс по ВИЧ / СПИД в Украине и Евразийская сеть людей, употребляющих наркотики (ENPUD), которая в этот день проводит первое публичное мероприятие в Украине.

Акция будет проходить с проведением неподалеку от Михайловской площади в гостинице «Интерконтиненталь» международной конференции высокого уровня «Наркополитика в Восточной Европе в контексте коррупции» под председательством бывшего Президента Польши Александра Квасьневского, который вместе с другими важными государственными деятелями и уважаемыми отечественными и международными экспертами приглашен присоединиться к финальной акции глобальной кампании «Support. Don't punish»

на Михайловской площади.

Координатор акции в Украине: Павел Скала, +380503805178, skala@aidsalliance.org.ua

Контакты с медиа: Карен Мадоян, +3804109207, madoian@aidsalliance.org.ua