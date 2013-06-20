Лавринович не видит необходимости в Избирательном кодексе

Об этом министр заявил в комментарии УНИАН сегодня во время проведения Международной конференция «Вопросы защиты прав человека и гражданина органами конституционной юрисдикции в современных условиях» в Ялте.

«Вопрос кодекса – это юридическо-технический вопрос. Нужно ли кодифицировать законодательство в какой-то сфере или нет? У нас не вызывает сомнений, что уголовное законодательство нужно было кодифицировать в кодексы – УК и УПК. И в других странах в этом уверены. То же касается Гражданского кодекса, который регулирует гражданские взаимоотношения и гражданские права.

Что же касается избирательного законодательства, то существует только две страны, где существуют избирательные кодексы. Еще в трех есть частичная кодификация. А стран в Европейском Союзе – 28. Поэтому это очень спорный вопрос», – отметил Лавринович.

Он сообщил, что сейчас министерство предоставило для рассмотрения парламента проект закона об изменениях в избирательный закон, которые были сделаны по рекомендациям миссии ОБСЕ после недавней избирательной кампании.

«А что касается рекомендаций Венецианской комиссии, нам, например, рекомендуют, что в случае каких-либо нарушений граждане должны решать все вопросы в избирательных комиссиях, а не в суде, как это есть в действующем законодательстве. Я сразу могу сказать, что так не будет, так как это записано в Конституции», – подчеркнул Лавринович.

Как сообщал УНИАН, 6 июня в послании к парламенту Президент Украины Виктор Янукович предложил интенсифицировать работу над созданием Избирательного кодекса, который позволил бы сформировать единую инфраструктуру избирательного процесса, унифицировать большую часть электоральных правил и процедур.

В официальном выводе Венецианской комиссии и Бюро демократических институтов и прав человека ОБСЕ европейские эксперты, отметив ряд позитивных изменений, внесенных в избирательное законодательство Украины, указали на ряд существенных недостатков в предложенных их вниманию законопроектах.

Венецианская комиссия и ОБСЕ / БДИПЧ считают, что потребность в разработке единого Избирательного кодекса в Украине сохраняется, как и потребность в повышении прозрачности финансирования предвыборных кампаний и усилении представительства различных политических партий в окружных и участковых избирательных комиссиях.