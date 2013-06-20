Посол США объяснил, чем должна закончиться избирательная реформа в Украине
Посол США в Украине Джон Тэффт считает, что процесс реформирования избирательного законодательства в Украине должен быть открытым.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом посол сказал во время своего выступления на «круглом столе» по вопросам избирательной системы Украины.
“Мы считаем, что процесс реформирования избирательного законодательства должен быть открытым, и все избирательные законы не должны разрабатываться небольшой правительственной группой”, - сказал Тэффт.
По его словам, процесс разработки избирательного закона должен быть открытым для гражданского общества, всех политических сил и оппозиции. “Конечный продукт должен отображать высокую степень консенсуса среди политических сил, и не должен изменяться с каждыми выборами”, - добавил Тэффт.
Посол отметил, что выборы, проведенные по законодательству, которое имеет недостатки, вызывают подозрение у международного сообщества и украинских граждан.
Тэффт подчеркнул, что Украина должна гарантировать равные возможности для всех в ходе выборов. При этом он напомнил, что парламентские выборы 2012 года подвергались критике именно по этому вопросу.
«Отсутствие равенства, злоупотребление административными ресурсами привело к непрозрачной кампании, в частности это касается финансирования партий”, - сказал посол. По его убеждению, для того, чтобы совершенствовать избирательное законодательство, Украина должна сосредоточиться на справедливом освещении выборов и сделать все, чтобы административными ресурсом не злоупотребляли.
“Оппозиция и гражданское общество должны работать вместе с правительством для создания надлежащего избирательного законодательства”, - считает Тэффт
Посол также отметил, что для проведения следующих выборов на должном уровне необходимо принять Избирательный кодекс, который заложил бы фундамент для будущих президентских и парламентских выборов.
Относительно закона о референдуме, Тэффт сказал, что референдум должен отображать точки зрения правительства и оппозиции, а также всех экспертов, и быть подтверждением открытого процесса сотрудничества. “Референдум должен полностью отвечать парламентским процессуальным правилам и нормам. Проведение референдума должно быть открытым, и не быть предметом манипуляций”, - сказал посол.
По его убеждению, закон о референдуме должен быть мощным демократическим инструментом и должен быть тщательно разработан с учетом всех конституционных процедур для того, чтобы общество приняло эти результаты, и уровень доверия был высоким.
Тэффт также отметил, что США вместе с европейскими партнерами и международным сообществом готовы помочь украинскому обществу в том, чтобы следующие выборы были прозрачнее. “Законодательная реформа не должна быть сосредоточена лишь на избирательном законодательстве, а обеспечить настоящие условия для того, чтобы ограничить использование административного ресурса, а также обеспечить прозрачность избирательного процесса”, - сказал посол.