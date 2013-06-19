В АП говорят, что хоть депутатов к Януковичу не пустили, но обеспечили им Wi-Fi

Как сообщает пресс-служба Президента Украины, об этом сказал заместитель главы АП Сергей Ларин после встречи Президента с руководством Верховной Рады и парламентских фракций.

По словам Ларина, около 40 народных депутатов воспользовались своим законным правом беспрепятственно посещать органы власти. В частности, комендатура допустила в помещение Администрации Президента всех депутатов от оппозиции, которые пришли вместе со своим лидером.

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Ларин напомнил, что формат встречи с Президентом предусматривал участие лишь лидеров парламентских фракций. «Остальным народным депутатам, которые пришли в АПУ, было предложено пребывание в пресс-центре, оборудованном Wi-Fi. Возражений от депутатов мы не услышали. Никаких конфликтов с работниками АПУ или комендатуры во время пребывания народных депутатов в Администрации Президента не было. Депутаты вполне мирно и любезно воспользовались нашим приглашением в пресс-центр», - подчеркнул Ларин.