Главное за день: обзор топ-новостей
Украинцев могут заставить платить за въезд в Россию, Кличко обогнал Януковича, а Тимошенко не может даже встать.
Более полная информационная картина дня - в нашем обзоре:
Агентство нацбезопасности США пыталось прослушивать Медведева
Агентство национальной безопасности США пыталось прослушать телефонные разговоры Дмитрия Медведева, занимавшего в тот момент пост президента России, во время его визита в Лондон на саммит «Большой двадцатки» в 2009 году.
Яценюк не получил рычагов управления Батькивщиной - СМИ
Несмотря на опасения членов "старой" Батькивщины, после присоединения к партии Фронта Змин контроль над партийной деятельностью не перешел к соратникам Арсения Яценюка.
В Ирландии стартует саммит «Большой Восьмерки»: поговорят о Сирии
В городке Эннискиллене в Северной Ирландии открывается двухдневный саммит «Группы восьми» ведущих стран мира.
Украинцев могут заставить платить тысячу долларов за въезд в Россию
В России предлагают обязать иностранцев приобретать миграционный вексель стоимостью 30 тыс. рублей (около 1 тыс. долларов США – УНИАН).
В Украине может появиться новый импортер российского газа
В Украине может появиться еще один независимый импортер российского газа.
Яценюк просит Рыбака сегодня связаться с Януковичем
Лидер фракции “Батькивщина” Арсений Яценюк просит председателя Верховной Рады Владимира Рыбака сегодня связаться с Президентом Украины Виктором Януковичем и назвать дату и место его встречи с представителями оппозиции.
Кличко опередил Януковича в рейтинге (опрос)
Если бы президентские выборы проходили в конце мая этого года, за лидера партии «УДАР» Виталия Кличко проголосовали бы 15,9% избирателей, за действующего Президента Виктора Януковича - 14,3%.
ВР рассмотрит вопрос денонсации Харьковских соглашений на этой неделе
На этой неделе проектом расписания заседаний Верховной Рады Украины предусмотрено рассмотрение законопроекта о денонсации Соглашения между Украиной и Российской Федерацией по вопросам пребывания Черноморского флота РФ на территории Украины.
Меркель шокирована кадрами из Турции
Меркель считает "слишком жестокими" действия турецких сил безопасности по отношению к участникам протестов.
Продолжение харьковского «боевика»: милиционеры пикетировали суд
В Харькове несколько десятков правоохранителей требовали выпустить из-под стражи их коллег, задержанных за инцидент с судьей.
Дочь утверждает, что Тимошенко не может даже ступать
Состояние здоровья экс-премьер-министра Украины Юлии Тимошенко, которая продолжает лечение в ЦКБ «Укрзализныци» в Харькове, резко ухудшилось, она практически не встает.
Венецианская комиссия предлагает пустить на выборы лиц с судимостями
Реформа украинской избирательной системы требует комплексного подхода, а не точечных изменений – Венецианская комиссия.
ЕС и США начали переговоры о создании зоны свободной торговли
Евросоюз и США официально объявили о начале переговоров по созданию зоны свободной торговли.
Власти Турции грозят послать войска против протестующих
Власти Турции предупредили, что могут использовать армию для подавления протестов в Стамбуле и Анкаре.
Премьер Чехии официально попросился в отставку
Премьер-министр Чехии Петр Нечас сегодня вручил официальную просьбу об отставке Президенту Чехии Милошу Земану после громкого скандала, связанного с ближайшими сотрудниками главы правительства.