Главное за день: обзор топ-новостей

Более полная информационная картина дня - в нашем обзоре:

Агентство нацбезопасности США пыталось прослушивать Медведева

Агентство национальной безопасности США пыталось прослушать телефонные разговоры Дмитрия Медведева, занимавшего в тот момент пост президента России, во время его визита в Лондон на саммит «Большой двадцатки» в 2009 году.

Яценюк не получил рычагов управления Батькивщиной - СМИ

Несмотря на опасения членов "старой" Батькивщины, после присоединения к партии Фронта Змин контроль над партийной деятельностью не перешел к соратникам Арсения Яценюка.

В Ирландии стартует саммит «Большой Восьмерки»: поговорят о Сирии

В городке Эннискиллене в Северной Ирландии открывается двухдневный саммит «Группы восьми» ведущих стран мира.

Украинцев могут заставить платить тысячу долларов за въезд в Россию

В России предлагают обязать иностранцев приобретать миграционный вексель стоимостью 30 тыс. рублей (около 1 тыс. долларов США – УНИАН).

В Украине может появиться новый импортер российского газа

В Украине может появиться еще один независимый импортер российского газа.

Яценюк просит Рыбака сегодня связаться с Януковичем

Лидер фракции “Батькивщина” Арсений Яценюк просит председателя Верховной Рады Владимира Рыбака сегодня связаться с Президентом Украины Виктором Януковичем и назвать дату и место его встречи с представителями оппозиции.

Кличко опередил Януковича в рейтинге (опрос)

Если бы президентские выборы проходили в конце мая этого года, за лидера партии «УДАР» Виталия Кличко проголосовали бы 15,9% избирателей, за действующего Президента Виктора Януковича - 14,3%.

ВР рассмотрит вопрос денонсации Харьковских соглашений на этой неделе

На этой неделе проектом расписания заседаний Верховной Рады Украины предусмотрено рассмотрение законопроекта о денонсации Соглашения между Украиной и Российской Федерацией по вопросам пребывания Черноморского флота РФ на территории Украины.

Меркель шокирована кадрами из Турции

Меркель считает "слишком жестокими" действия турецких сил безопасности по отношению к участникам протестов.

Продолжение харьковского «боевика»: милиционеры пикетировали суд

В Харькове несколько десятков правоохранителей требовали выпустить из-под стражи их коллег, задержанных за инцидент с судьей.

Дочь утверждает, что Тимошенко не может даже ступать

Состояние здоровья экс-премьер-министра Украины Юлии Тимошенко, которая продолжает лечение в ЦКБ «Укрзализныци» в Харькове, резко ухудшилось, она практически не встает.

Венецианская комиссия предлагает пустить на выборы лиц с судимостями

Реформа украинской избирательной системы требует комплексного подхода, а не точечных изменений – Венецианская комиссия.

ЕС и США начали переговоры о создании зоны свободной торговли

Евросоюз и США официально объявили о начале переговоров по созданию зоны свободной торговли.

Власти Турции грозят послать войска против протестующих

Власти Турции предупредили, что могут использовать армию для подавления протестов в Стамбуле и Анкаре.

Премьер Чехии официально попросился в отставку

Премьер-министр Чехии Петр Нечас сегодня вручил официальную просьбу об отставке Президенту Чехии Милошу Земану после громкого скандала, связанного с ближайшими сотрудниками главы правительства.