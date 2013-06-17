Яценюк просит Рыбака сегодня связаться с Януковичем

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Яценюк сказал на заседании Согласительного совета лидеров фракций и председателей комитетов парламента.

По словам Яценюка, оппозиция хочет, чтобы Рыбак сегодня связался с Президентом и дал “нам четкую дату и место встречи”. “Мы были бы Вам благодарны, и это был бы первый шаг хотя бы для публичного диалога”, - сказал он.

Как подчеркнул Яценюк, “мы уважаем главу иностранного государства (речь идет о Президенте Беларуси Александре Лукашенко, который на этой неделе будет находиться с визитом в Украине, - УНИАН), но надеюсь, что Янукович уважает 50% украинцев, которых представляет украинская оппозиция”.

Он заверил, что оппозиция готова к публичной встрече с Президентом.

Также Яценюк попросил Рыбака выяснить у Януковича, готов ли тот выступить в Верховной Раде с посланием и выслушать оппозицию. “Мы четко заявили, что никакой обструкции не будет”, - подчеркнул Яценюк.

По словам председателя фракции «Батькивщина», благодаря решению всех этих вопросов и будет принято решение относительно разблокирования работы парламента.