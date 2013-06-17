Дочь утверждает, что Тимошенко не может даже ступать

Как передает корреспондент УНИАН, об этом после посещения экс-премьера сообщила журналистам ее дочь и защитница Евгения Тимошенко.

По ее словам, резкое ухудшение состояния здоровья произошло в пятницу, 14 июня. “Она практически постоянно лежит. В пятницу во время занятий терапией ей стало хуже. Был очень сильный прострел. Все пошло в правую ногу, и сейчас почти любое движение вызывает очень острую боль, несмотря даже на сильное обезболивающее”, - сказала дочь экс-премьера.

Евгения также отметила, что ее мать может передвигаться только с помощью. “Она передвигается только с помощью. И даже без обуви. Она не может ступать. Сидит очень короткое время, все равно при помощи обезболивающих”, - сказала она и добавила: “Состояние очень серьезное”.

Дочь экс-премьера выразила надежду на быстрый приезд лечащих врачей Тимошенко из берлинской клиники “Шарите”.