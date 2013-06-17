В Украине может появиться новый импортер российского газа

Как стало известно газете КоммерсантЪ-Украина, переговоры о приобретении у "Газпрома" около 5 млрд кубометров газа в год начала Восточноевропейская топливно-энергетическая компания (ВЕТЭК) Сергея Курченко.

Как рассказал источник издания, украинская Восточноевропейская топливно-энергетическая компания обсуждает с "Газпромом" закупки в России около 5 млрд кубометров газа в год.

"ВЕТЭК ведет переговоры по обеспечению природным газом со всеми возможными поставщиками. В том числе и из России",— подтвердили в компании. В то же время, в Газпроме от комментариев отказались.

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О том, что вскоре появятся новые импортеры российского газа в Украину, на прошлой неделе говорил и глава Минэнерго страны Эдуард Ставицкий. В пятницу, 14 июня, вице-премьер страны Юрий Бойко сообщил, что "если ВЕТЭК сочтет экономически оправданным, то сможет начать импорт газа из России", добавив, что "правительство не возражает".

ВЕТЭК хочет поставлять газ промышленным потребителям, которым в целом нужно около 22 млрд кубометров газа в год.

На данный момент ВЕТЭК уже участвует в торговле газом в Украине, в том числе в импорте его из Европы. Новый участник рынка (компания создана только в начале 2013 года на базе компании "Газ Украина") начинал бизнес с торговли пропан-бутаном, а затем нефтепродуктами. Сейчас группа владеет сетью бензиновых и газовых заправок в Украине и в Германии. В марте ВЕТЭК договорилась о покупке Одесского НПЗ у "Лукойла" за $250 млн, а также продолжает переговоры о покупке Лисичанского НПЗ (принадлежит подконтрольной "Роснефти" ТНК-ВР).

Официально компания принадлежит 27-летнему бизнесмену Сергею Курченко. Однако стоит отметить, что бизнес Сергея Курченко украинские политики связывают с семьей президента Виктора Януковича.

Так, в январе депутат от партии "Свобода" Юрий Сиротюк обратился с запросом в Генпрокуратуру и Службу безопасности Украины для проверки деятельности ВЕТЭК, где одним из ее владельцев назвал Артема Пшонку, сына генерального прокурора страны. Член комитета Верховной рады по ТЭК Сергей Пашинский (фракция "Батькивщина") утверждает, что вторым крупным бенефициаром ВЕТЭК является сын президента страны Александр Янукович. В самой компании это отрицают.