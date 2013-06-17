Венецианская комиссия предлагает пустить на выборы лиц с судимостями

Венецианская комиссия настаивает, что реформа украинской избирательной системы требует комплексного подхода, а не внесения точечных изменений в отдельные законы.

Об этом сообщает Zn.ua, ссылаясь на официальный вывод ВК и ОБСЕ/БДИПЧ.

Как отмечается, Европейская комиссия за демократию через право (Венецианская комиссия) и представляющее ОБСЕ Бюро демократических институтов и прав человека критически оценили проекты законов Украины о повторных выборах народных депутатов и о внесении изменений в некоторые законы с целью совершенствования избирательного законодательства. Указанные документы были направлены в Венецианскую комиссию и ОБСЕ/БДИПЧ в апреле нынешнего года. В письме министра юстиции Украины Александра Лавриновича содержалась просьбой предоставить комментарии к тестам указанных документов.

В официальном выводе ВК и ОБСЕ/БДИПЧ европейские эксперты, отметив ряд позитивных изменений, внесенных в избирательное законодательство Украины указали на ряд существенных недостатков в предложенных их вниманию законопроектах.

Наиболее серьезными недочетами ВК и ОБСЕ/БДИПЧ считают:

ограничение права на выдвижение кандидатом в народные депутаты лица, осужденного за совершение умышленного преступления, независимо от его тяжести;

требование об обязательном пятилетнем проживании кандидата на территории Украины;

неоправданные преференции, предоставляемые парламентским партиям при формировании избирательных комиссий;

отсутствие механизма независимого мониторинга финансирования избирательных кампаний;

определенные ограничения права на свободу высказывания;

сохранение максимального количества избирателей на участке на уровне 2,5 тыс. человек (что, с точки зрения евроспецов, является слишком большой цифрой).

ВК и ОБСЕ/БДИПЧ отмечают, что ряд критикуемых ограничений (в частности, требование об обязательном пятилетнем проживании на территории Украины) проистекают из требований Основного Закона. Но обращают внимание: "Украина находится в процессе пересмотра Конституции, что делает возможным внесение соответствующих изменений".

ВК и ОБСЕ/БДИПЧ рекомендуют уменьшение проходного барьера для политических партий с 5% до 3%, а в качестве паллиатива предлагают законодательно предусмотреть возможность формирования избирательных блоков.

Европейские эксперты в области избирательного права считают необходимым предоставить украинской ЦИК "действенные регуляторные функции в процессе регистрации кандидатов и право отменять необоснованные решений окружных избирательных комиссий относительно регистрации кандидатов". Авторы вывода считают целесообразным, чтобы все данные (как предварительные, так и окончательные), полученные от всех участковых и окруженных избирательных комиссий, публиковались на сайте ЦИК с целью своевременного информирования избирателей и повышения прозрачности избирательного процесса.

Авторы выводов считают возможным пересмотреть положение избирательного закона, согласно которому запрещено использование в избирательной кампании зарубежных СМИ, осуществляющих свою деятельность на территории Украины. В Венецианской комиссии и ОБСЕ полагают, что подобное ограничении нарушает право граждан на получение информации.

Серьезную критику экспертов вызвали положения, определяющие планку злоупотреблений, превышение которой не позволяет установить волю избирателей. "Такие произвольные стандарты злоупотребления трудно оправдать. Они устанавливает допустимый уровень мошенничества, несовместимый с проведением должных выборов (…) Результаты выборов должны быть признаны недействительными, если уровень мошенничества или неправомерных действий был таким, при котором волеизъявление избирателей не может быть определено".

Две уважаемые европейские структуры в очередной раз напомнили: реформа украинской избирательной системы требует комплексного подхода и гармонизации нормативно-правовых базы, а не внесения точечных изменений в отдельные законы. Конечным результатом гармонизации и систематизации, с точки зрения экспертов ВК и ОБСЕ/БДИПЧ, должно стать формирование единого Избирательного кодекса.