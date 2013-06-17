Кличко опередил Януковича в рейтинге (опрос)

Об этом свидетельствуют переданные агентству УНИАН результаты всеукраинского опроса общественного мнения, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС).

При этом за лидера фракции «Батькивщина» Арсения Яценюка проголосовали бы 9,5% избирателей, за лидера ВО «Свобода» Олега Тягнибока - 5,8%, за лидера КПУ Петра Симоненко - 3,7%.

В КМИС отмечают, что по сравнению с июнем 2012 года увеличилась электоральная поддержка Кличко – на 7% и Тягнибока – на 3%. За это время электоральная поддержка Януковича уменьшилась на 3%, Яценюка – на 2%, Симоненко – на 1%.

Против всех проголосовали бы 18,1%, трудно было ответить 15,8% респондентов. Не будут принимать участия в выборах 13,5%.

Электоральная поддержка Кличко по региональному делению сконцентрирована в центральном и западном регионах (по 23% в каждом). В южном регионе за него готовы проголосовать 10%, а в восточном – 6% населения.

Электоральная поддержка Януковича, как и раньше, сконцентрирована в восточном (26%) и южном (21%) регионах. В центральном регионе его поддерживает 7% населения, в западном – 5%.

Яценюка поддерживают 18% жителей западного региона, 12% – центрального, 5% – южного и 4% – восточного регионов.

Тягнибока поддерживают 12% жителей западного региона, 8% – центрального, 2% – восточного и 1% – южного регионов.

Симоненко больше всего поддерживают в южном (6%) и восточном (5%) регионах. В центральном регионе его поддерживают более 2% населения, а в западном – меньше 2%.

Опрос проводился 21-30 мая. Всего опрошено 2030 респондентов. Статистическая погрешность выборки не превышает 3,3%.