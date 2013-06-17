Меркель шокирована кадрами из Турции

Канцлер ФРГ Ангела Меркель считает "слишком жестокими" действия турецких сил безопасности по отношению к участникам протестов, охвативших страну.

"То, что сейчас происходит в Турции, не соответствует нашим представлениям о свободе демонстраций и выражения мнения", - заявила она сегодня в эфире телеканала РТЛ, передает ИТАР-ТАСС.

"Я шокирована, как и многие другие люди," телевизионными кадрами с места событий, добавила канцлер.

В свою очередь, председатель входящего в правящую в ФРГ коалицию Христианско-социального союза (ХСС) Хорст Зеехофер в свете беспорядков в Турции высказался против присоединения этой страны к Евросоюзу.

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"Мы выступаем против полноправного членства Турции (в ЕС)", - подчеркнул он сегодня в беседе с журналистами в Мюнхене. "На мой взгляд, кадры и информация, которые поступают оттуда в эти дни, еще раз подтверждают правильность данной позиции", - добавил премьер-министр Баварии.

По информации ИТАР-ТАСС, 400 человек продолжают находиться в турецких тюрьмах в статусе задержанных. Об этом заявил сегодня, 17 июня, глава МВД Турции Муаммер Гюлер. Ранее телеканал Си-эн-эн-Тюрк сообщил, что только в ходе протестов, продолжавших в ночь с воскресенья на понедельник, были задержаны 105 человек.

Два профсоюзных объединения Турции - Конфедерация профсоюзов госслужащих и Конфедерация профсоюзов рабочих-революционеров объявили в понедельник забастовку, в связи с разгоном протестующих из парка Гези в центре Стамбула в минувшие выходные. К ним примкнут три объединения, представляющие врачей, инженеров и стоматологов. Всего, как заявляет руководство профсоюзов, на улицы турецких городов могут выйти до 800 тыс человек. Глава МВД уже заранее назвал забастовку незаконной и предупредил о возможных действиях полиции против демонстрантов.

Говоря о расследованиях неправомерных действий полиции, Гюлер заявил, что по трем случаям принято решение отстранить от службы двух полицейских в Измире и одного в Стамбуле. По его словам, МВД продолжит расследовать все имеющие под собой основания для разбирательств случаи, связанные с так называемым полицейским произволом, о котором говорит общественность. Кроме того, Гюлер сообщил, что министерство планирует инициировать судебные разбирательства в отношении пользователей социальных сетей, которые призывают к беспорядкам и публикуют дезинформацию.

Как сообщал УНИАН, по всей Турции в течение почти трех недель проходят антиправительственные демонстрации, начавшиеся в Стамбуле с митинга в защиту парка Гези. Выступления сопровождаются беспорядками. Вечером 16 июня столкновения с полицией вновь произошли в Стамбуле и Анкаре.

По последним данным, жертвами беспорядков в Турции стали пять человек, количество пострадавших достигает 5 тысяч. Власти Стамбула и Анкары запретили проводить демонстрации в центрах этих мегаполисов.